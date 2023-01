Supercoupe d’Espagne: le Real Madrid élimine Valence aux tirs au but

Opposé à Valence ce mercredi, le Real Madrid a dû passer par la séance des tirs au but (1-1, 4-3) pour décrocher son billet pour la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Le temps de quelques jours, les férus de football espagnol auront les yeux rivés sur l’Arabie Saoudite, où se déroule actuellement la Supercoupe d’Espagne. Et la compétition débutait ce mercredi avec la première affiche des demi-finales qui opposait le Real Madrid, tenant du titre, à Valence. Dans une rencontre peu emballante, les Merengues ont décroché leur ticket pour l’ultime match du tournoi en sortant les Che aux tirs au but (4-3), après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Le début de partie était timoré entre deux équipes qui ne voulaient pas se découvrir. Mais, à quelques minutes de la pause, Eray Cömert taclait Karim Benzema dans la surface. L’arbitre du match indiquait le point de penalty et le Ballon d’Or 2022 se faisait justice lui-même (1-0, 39e). Si les madrilènes croyaient avoir fait le plus dur, ils étaient cueillis à froid dès le retour des vestiaires. Samuel Lino était à la retombée d’un centre pourtant lointain de Lato pour égaliser pour Valence (1-1, 46è).

Dans la suite de la rencontre, malgré quelques actions dangereuses de parts et d’autres, le score n’évoluait plus, ni lors du reste du second acte, ni lors de la prolongation. Les deux équipes devaient donc se départager aux tirs au but. Et à ce jeu, les Merengues se sont montrés le plus efficaces pour s’imposer 4 tirs contre 3. Cömert et Gaya ont manqué leur tentative du côté de Valence. Le Real Madrid affrontera en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Real Bétis et le FC Barcelone.