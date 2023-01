Supercoupe d’Espagne: le groupe du Real Madrid, sans 2 cadres

Carlo Ancelotti a dévoilé ce lundi, le groupe du Real Madrid pour la Supercoupe d’Espagne, qui aura lieu du 11 au 15 janvier prochain. David Alaba et Aurélien Tchouameni n’ont pas été retenus.

Le Real Madrid affronte Valence ce mercredi, en Arabie Saoudite, à l’occasion des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Tenant du titre, les Merengues auront fort à faire pour tenter de conserver leur couronne. Pour y arriver, l’entraîneur Carlo Ancelotti a convoqué un groupe de 23 joueurs. Une liste avec deux absences majeures.

En effet, Aurélien Tchouameni et son coéquipier autrichien David Alaba sont forfaits pour la compétition. Le quotidien AS précise d’ailleurs que les deux joueurs, touchés musculairement, pourraient même être absents des terrains entre trois semaines et un mois. Les deux joueurs étaient titulaires samedi lors de la défaite à Villarreal (2-1) pour le compte de la 16e journée de la Liga.

Pour le reste, c’est du classique avec les cadres habituels que sont Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Vinicius Jr ou encore Eder Militao. Absent lors du dernier match des siens, Dani Carvajal effectue son retour dans le groupe. A noter également la présence du canterano Mario Martín.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens: Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs: Carvajal, Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas, Rüdiger, Mendy

Milieux: Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martín

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano

📋✅ Voici nos convoqués pour la Supercoupe d’Espagne! #SuperSupercopa pic.twitter.com/xTIKNsv1Zq — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) January 9, 2023