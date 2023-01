Supercoupe d’Espagne: le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en finale

Comme le Real Madrid la veille, le FC Barcelone a dû passer par la séance de tirs au but ce jeudi soir pour éliminer le Real Betis (2-2, 4-2) et retrouver les Merengues en finale de la Supercoupe d’Espagne.

On aura donc droit à un clasico en finale de la Supercoupe d’Espagne de cette année. Opposé au Real Bétis ce jeudi soir, en demi-finale de la compétition, le FC Barcelone a laborieusement décroché son ticket pour le match ultime du tournoi, en s’imposant aux tirs au but (4-2), après que les deux équipes se soient neutralisées lors du temps réglementaire (1-1) et durant la prolongation (2-2).

Dès l’entame de la rencontre, le FC Barcelone mettait la pression sur les Sévillans, sans pour autant concrétiser ses quelques occasions. Mais, à force d’insister, les protégés de Xavi finissaient par trouver l’ouverture du score avant la pause. Absent lors de la dernière rencontre des siens en Liga, Robert Lewandowski permettait aux Culés de prendre l’avantage dans ce match (1-0, 40e). Le score n’évoluera plus avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Real Bétis passait l’accélérateur pour tenter d’égaliser, mais se heurtait à un excellent Ter Stegen. Finalement, Nabil Fekir, démarqué dans la surface, trompait l’Allemand d’une frappe à ras de terre (1-1, 77e) pour envoyer les deux équipes en prolongation. Quelques minutes après le début des 30 minutes supplémentaires, Fati envoyait une belle reprise dans les filets de Bravo pour remettre le FC Barcelone devant (2-1, 93e).

On pensait alors que le plus dur était fait pour le FC Barcelone, mais c’était sans compter sur Loren qui trompait la vigilance de Ter Stegen et relançait le suspens (2-2, 101e). Malgré quelques dernières tentatives, plus aucune des deux équipes ne parviendra à faire la différence. La décision devait donc se faire aux tirs au but et Ter Stegen sortait deux penalties dans cette séance, avant que Pedri ne transforme son tir pour envoyer le Barça rejoindre le Real Madrid en finale. Cet ultime match est prévu pour dimanche prochain, au Stade International du Roi Fahd, antre de la capitale saoudienne.