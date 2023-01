Supercoupe d’Espagne : la prime touchée par le Barça après avoir massacré le Real Madrid

Victorieux du Real Madrid (3-1) dimanche en Arabie Saoudite, en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Barça va recevoir un joli chèque. Les Blaugranas toucheront 2,8 millions d’euros.

Et c’est le Barça qui remporte la Supercoupe d’Espagne 2022. Les Blaugranas ont décroché le sacre après leur victoire face au Real Madrid en finale. Face en effet aux madrilènes dans un match délocalisé en Arabie Saoudite, le pays hôte de cette compétition de la Liga depuis 2020, les Catalans se sont imposés sur le score logique de 3-1.

Impressionnants dans une rencontre qu’ils ont dominée de la tête et des épaules, les poulains de l’entraîneur Xavi ont donné une leçon de foot leurs adversaires, inexistants dans cette partie. Porté par un Gavi étincelant, auteur d’un but et deux passes décisives, les Culés ont donné à leur coach son premier titre sur le banc du Barça.

Un bel exploit donc des Blaugranas qui vont toucher une belle somme pour leur victoire. Selon Sport, ce sacre en Supercoupe permet au Barça d’encaisser un petit chèque de 2,8 millions d’euros. Une prime qui va certainement permettre à la direction du Barça de régler quelques dépenses, alors que l’actuel leader de la Liga croule sous les dettes.

Mais Xavi lui ne pense qu’à la démonstration de force des siens contre le grand rival merengue. Le technicien espagnol n’a pas manqué de savourer cet exploit de son équipe en fin de match. « Cela nous donne la tranquillité d’esprit et la confiance. Les joueurs voient ce que nous avons prévu de bien faire, en dominant et en battant Madrid avec une grande autorité. Je suis très content pour les joueurs. Ils ont reçu beaucoup de critiques et la plupart d’entre elles sont injustes. », a déclaré l’entraîneur barcelonais aux journalistes, rapporté par Foot Mercato.