Supercoupe d’Espagne: Carlo Ancelotti furieux après la défaite du Real Madrid

Au micro du diffuseur, Carlo Ancelotti a analysé la défaite du Real Madrid (1-3) contre le FC Barcelone ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Le Real Madrid n’a pas réussi à conserver sa couronne en Supercoupe d’Espagne. Les Merengue se sont inclinés en finale de la compétition (1-3) contre le FC Barcelone ce dimanche soir en Arabie Saoudite. Au-delà de la défaite, les Madrilènes ont été totalement dépassés durant tout le match, ne proposant rien comme jeu. Au micro du diffuseur après ce 251è clasico, l’entraîneur de la Maison Blanche Carlo Ancelotti a reconnu les difficultés de son équipe.

«C’est un moment difficile. Nous savions déjà avant le match que nous n’étions pas à notre meilleur niveau. Nous leur avons donné deux buts. Nous avons fait des erreurs, mais nous reviendrons plus fort. Nous avons fait beaucoup d’erreurs. On a perdu 25 ballons en première mi-temps. Nous étions juste mauvais. Barcelone a mieux joué et c’est tout. Lorsque vous encaissez 3 buts, il est évident que vous devez changer quelque chose et régler ce problème.

Nous avons perdu de nombreux duels, nous avons été mauvais sous tous les aspects. Les joueurs ont le cœur brisé. Ils sont habitués à gagner. Mais je suis sûr que nous reviendrons. Le Real Madrid revient toujours. Une humiliation ? On les a battus en Liga, c’est un manque de respect de dire ça», a lâché le technicien italien.

Le Real Madrid traverse une mauvaise passe depuis la reprise de la compétition, après la Coupe du monde 2022. D’ailleurs, les Merengue n’ont gagné aucun de leurs trois derniers matchs. Avant de perdre ce dimanche contre le Barça, les Madrilènes s’étaient inclinés en Liga (1-2) contre Villareal, avant de faire match nul contre Valence en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Les coéquipiers de Karim Benzema devront donc vite relever la tête, pour ne pas finir la saison sans trophée.