Supercoupe d’Espagne: Ancelotti analyse la qualification du Real Madrid en finale

Le Real Madrid s’est imposé aux tirs au but (1-1, 4-3) contre Valence ce mercredi soir, pour se qualifier pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a jugé la performance des siens contre les Che.

La Supercoupe d’Espagne débutait ce mercredi soir, avec un duel entre le Real Madrid et Valence. Dans une rencontre très disputée, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) au terme du temps réglementaire et de la prolongation. Il a donc fallu la séance des tirs au but pour les départager. Et à ce jeu, les coéquipiers de Karim Benzema se sont montrés plus efficaces que leur adversaires, s’imposant 4 tirs contre 3. A la fin de rencontre, l’entraîneur Merengue Carlo Ancelotti a été interrogé sur la performance de ses protégés.

« C’était dur, compliqué, mais aucun match à ce niveau n’est facile. Il est vrai que nous nous sommes rendus la tâche un peu plus difficile avec une erreur évidente. La première mi-temps était bonne et la fin de match était bonne. Le rival s’est bien défendu. Nous sommes heureux. C’est vrai que l’équipe n’est pas au top. Nous devons nous améliorer, mais nous nous en sommes sortis. Nous avons souffert, nous n’avons pas joué à certains moments« , a-t-il déclaré en conférence de presse et rapporté par Real France.

Le technicien italien a ensuite analysé plus en détails la deuxième mi-temps, jugée très moyenne, de ses poulains tout en reconnaissant que l’équipe n’est pas encore au niveau depuis la reprise post-mondial. « Ce n’était pas physique parce qu’à la fin nous étions meilleurs, nous avons essayé d’attaquer et de ne pas aller aux penalties. Nous ne sommes pas à un haut niveau, mais c’est normal, il y a des joueurs qui sont arrivés récemment et nous devons trouver la meilleure condition. Nous avons été affectés par les problèmes physiques de Camavinga, Lucas, Militao…

Nous avons mis des joueurs qui étaient à la limite comme Carvajal et Mendy. C’était un match difficile, mais la bonne chose est que nous sommes en finale. C’est une saison particulière, avec une Coupe du Monde au milieu, nous avions 14 joueurs là-bas et 20 jours après la fin de la Coupe du Monde, le niveau ne peut pas être supérieur« , a-t-il ajouté. En finale, le Real Madrid affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le FC Barcelone et le Real Bétis, prévu ce jeudi à 20h (GMT+1).