Supercoupe d’Arabie Saoudite: Ronaldo et Al Nassr massacrés à Al-Ittihad

Impuissants, Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont été écrasés par Al-Ittihad (1-3) ce jeudi en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Une lourde défaite pour les coéquipiers de CR7 qui sont éliminés du tournoi.

Première défaite pour Cristiano Ronaldo à Al Nassr. La superstar portugaise et son équipe ont été maltraitées par Al-Ittihad ce jeudi, à l’occasion de la demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Opposés aux Tigres dans un match disputé au King Fahd Stadium, les visiteurs se sont inclinés sur le score de 3-1. Une lourde défaite qui entraîne leur élimination du tournoi.

Peu dangereux dans une rencontre où ils ont été punis sur des contre attaques, les hommes de Rudi Garci ont assisté impuissants à la démonstration de force de l’équipe adverse. Porté par un Romarinho tout feu tout flamme, Al-Ittihad va ouvrir le score au premier quart d’heure de jeu.

Idéalement servi à la suite d’un contre éclair, le Brésilien ne s’est pas prié pour battre le portier adverse (1-0, 15è). A quelques minutes de la pause, la star auriverde va de nouveau s’illustrer en se muant cette fois-ci en passeur pour Hamdallah pour le 2-0 (43è).

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont tenté de réagir avec plusieurs occasions créées et un bon quadrillage du terrain. Une stratégie qui a fini par payer avec la réduction du score pour Al Nassr à l’heure de jeu. Sur un centre de Luiz Gustavo venu de la gauche, Anderson Talisca reprend sans contrôle (2-1, 66è).

Boostés par ce but, les visiteurs jettent toutes leur force dans la bataille pour revenir à la marque. Mais c’est finalement l’équipe l’équipe hôte qui va inscrire son troisième but après un ultime contre dans le temps additionnel conclu par Shenqeeti. Score final: 3-1.

Cristiano Ronaldo muet

Al Nassr s’incline donc et dit adieu à la Supercoupe. Au grand dam de Ronaldo qui n’aura été que l’ombre de lui même dans cette partie. Seul et souvent pas bien servi, le quintuple ballon d’or n’a pas vraiment pesé dans ce match d’un niveau pourtant faible. Déjà muet lors de la courte victoire face à Al-Ettifaq (1-0) le weekend dernier, Ronaldo enregistre donc sa deuxième sortie sans but en match officiel.

❌🇸🇦 CRISTIANO RONALDO PREND LA PORTE ! Pour son deuxième match officiel avec Al Nassr, le Portugais a subi la loi d'Al-Ittihad en 1/2 de Super coupe d'Arabie Saoudite (1-3).



Première défaite pour CR7 et toujours pas de but inscrit pour lui ► https://t.co/0t8UPTs7Dr pic.twitter.com/CpgdcpIWPd — RMC Sport (@RMCsport) January 26, 2023