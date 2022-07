Supercoupe d’Allemagne : le Bayern sacré contre Leipzig, Sadio Mané buteur

Ce samedi, le Bayern Munich a battu le RB Leipzig dans une rencontre prolifique (5-3) pour soulever la dixième Supercoupe d’Allemagne de son histoire. C’est le premier titre de Sadio Mané avec les Bavarois, buteur dans la rencontre.

Après le sacre de Liverpool face à Manchester City dans le cadre du Community Shield (3-1) plus tôt dans l’après-midi de ce samedi, le Bayern Munich, champion d’Allemagne en titre, et le RB Leipzig, vainqueur de la DFB Pokal, s’affrontaient dans le cadre de la Supercoupe allemande. Recrue phare des Bavarois cet été, Sadio Mané était évidemment titulaire et n’ a pas mis longtemps à se mettre en évidence.

Après une bonne entame, le Bayern ouvrait le score au quart d’heure de jeu. Seul dans la surface de réparation, Jamal Musiala trompait la vigilance de Peter Gulacsi (1-0, 14e). Dans la foulée, Christopher Nkunku croyait remettre les deux camps à égalité (16e), mais son but était refusé pour hors jeu. Derrière, Mané profitait d’une bonne remise de Serge Gnabry pour inscrire son premier but officiel avec les Munichois (2-0, 31è). Benjamin Pavard avant la pause, servi par Musiala (3-0, 45e), permettaient aux Rouges de creuser l’écart.

Le match s’emballe en seconde période

Au retour des vestiaires, Leipzig se présentait avec un meilleur visage et c’est finalement sur un corner que Marcel Halstenberg réduisait l’écart (3-1, 59e). Mais le Bayern Munich était décidé à repartir avec le trophée et Serge Gnabry tuait l’espoir du RBL dans l’œuf en redonnant l’écart de trois buts aux siens après l’heure de jeu (4-1, 65e). Et alors qu’on croyait qu’il n’ y avait plus de suspense dans ce match, les hommes de Domenico Tedesco vont revenir à un but d’écart à la 89è. D’abord grace a Nkunku sur penalty (77è) pour le 4-2, avant que Daniel Olmo ne ramène les siens dans le match en toute fin de partie (4-3, 89è).

Alors que les 11 joueurs de Leipzig étaient montés dans la surface adverse pour arracher l’égalisation, Leroy Sané était lui servi après un coup-franc dégagé avant d’éliminer un défenseur pour inscrire le 5e but bavarois (5-3, 90+7e), le score ne bougeait plus. Le Bayern s’offre ainsi la 10è Coupe d’Allemagne de son histoire, son premier trophée de la saison. De son côté, Sadio Mané débute parfaitement son aventure Bavaroise avec déjà un titre et une prestation prometteuse.