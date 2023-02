Super Ligue Pro: le calendrier complet de la compétition

Découvrez le calendrier complet de la Super Ligue Pro 2022-2023. Le tournoi démarre le 25 février prochain.

Après la Ligue Pro qui s’est achevée le weekend dernier avec les rencontres de la 18è journée du championnat, place désormais à la Super Ligue Pro. Un tournoi qui regroupe les clubs qui ont terminé parmi les quatre premiers de leur zone au cours de la première phase de l’exercice en cours. Vingt quatre journées seront disputées au cours de la compétition, soit huit matchs par journée. La compétition s’ouvrira le 25 février prochain avec les rencontres de la première journée.

Pour cette seconde phases, les clubs qui se sont affrontés pendant la Ligue Pro ne vont plus se rencontrer. Un séminaire sera d’ailleurs organisé avant le démarrage de cette seconde phase pour sensibiliser les amoureux du cuir rond béninois sur les dispositions du règlement du championnat et du code de discipline relatives à la sécurité et aux violences faites par les joueurs, supporters et autres acteurs.

Le calendrier complet de la Super Ligue Pro: