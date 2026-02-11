Sunderland – Liverpool (J26, Premier League) : chaînes de diffusion TV

Mercredi soir, la 26e journée de Premier League oppose Sunderland à Liverpool à 20h15 GMT : une affiche qui promet d’être disputée et scrutée par de nombreux supporters des deux camps.

Au Royaume-Uni, la rencontre sera diffusée via les antennes de TNT Sports, principalement sur TNT Sports 1 et la version premium TNT Sports Ultimate. En France, les abonnés au bouquet Canal+ pourront suivre la rencontre sur la chaîne dédiée Canal+ Foot (C+ Foot).

Sur le continent africain, plusieurs diffuseurs se partagent la diffusion : le match sera notamment programmé sur SuperSport MaXimo 1, Canal+ Sport 3 Afrique ainsi que sur SuperSport Action Africa. Pour les autres zones géographiques, la diffusion est assurée par des acteurs tels que beIN Sports, Sky Sports, ESPN Caribbean ou encore Stan Sport en Australie.

Accès et conseils pratiques

Pensez à vérifier le fuseau horaire local avant de vous installer devant l’écran pour éviter tout contretemps. La plupart de ces chaînes exigent un abonnement payant ou une souscription à un bouquet sportif ; renseignez-vous auprès de votre opérateur ou sur les plateformes officielles des diffuseurs pour connaître les options de streaming et les éventuels services à la carte.

Enfin, certaines plateformes proposent des versions mobiles ou des applications afin de suivre le match en déplacement — assurez-vous simplement d’avoir une connexion stable et, si nécessaire, de prévoir une solution VPN pour accéder aux services disponibles uniquement dans certains pays.