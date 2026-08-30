Suisse: un mort et cinq blessés après des tirs en marge d’une rave à Aarau

Une personne a été tuée et cinq autres blessées, dont certaines grièvement, après des tirs survenus peu après 2h30 dans le secteur du Schachen à Aarau, en Suisse, en marge de l’Aarau Rave, a indiqué la police cantonale d’Argovie dimanche 30 août.

Les coups de feu ont été tirés sur le site de la Pferderennbahn Schachen, un hippodrome situé à Aarau. Dans son premier message public, la Kantonspolizei Aargau avait seulement fait état de plusieurs victimes et d’un important dispositif, en demandant au public de rester à l’écart de la zone.

La police a ensuite précisé qu’un mort et cinq blessés figuraient au bilan provisoire. Elle a ajouté que le ou les auteurs étaient toujours recherchés dans la matinée et que les circonstances exactes du drame ainsi que le mobile n’étaient pas encore établis.

L’affaire s’est produite pendant l’Aarau Rave, un rassemblement techno organisé sur ce site du canton d’Argovie. Aucun élément officiel disponible dimanche matin ne permettait d’identifier un suspect ni de dire si les victimes avaient été visées de manière précise.

La police cantonale a appelé les témoins à lui transmettre des photos et des vidéos utiles à l’enquête pendant que les recherches se poursuivaient.