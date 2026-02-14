Suisse : Reprise confirmée des pourparlers États-Unis-Iran la semaine prochaine à Genève

Samedi 14 février, Berne a fait savoir que les discussions entre Washington et Téhéran reprendront la semaine prochaine, avec pour objectif principal la conclusion d’un accord visant notamment à freiner le développement du programme nucléaire iranien.

Les entretiens sont annoncés comme devant se tenir à Genève et s’inscrivent dans la pression exercée par les autorités américaines pour obtenir des garanties et des limites sur les capacités nucléaires de l’Iran.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères a précisé que le sultanat d’Oman assurerait l’accueil des pourparlers et a ajouté que la Suisse « salue et soutient » cette relance des négociations, selon ses propos rapportés.

Contexte et enjeux