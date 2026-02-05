Benin Web TV
Suisse : Le Haut-Commissaire dit que l'agence de l'ONU pour les droits humains est en mode survie face à la baisse des financements

Jeudi 5 février à Genève, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a lancé un signal d’alarme : son agence fonctionne aujourd’hui « en mode survie » en raison d’un recul marqué des financements. Selon lui, cette situation oblige l’office à poursuivre ses activités dans des conditions très contraintes.

Türk a indiqué qu’au cours de l’année écoulée l’ONU avait réalisé moins de la moitié des missions de suivi des droits humains qu’elle avait effectuées en 2024 et qu’elle avait dû réduire sa présence sur le terrain dans 17 pays. Ces coupes ont un impact direct sur la capacité de l’organisation à observer, documenter et répondre aux violations.

Devant un parterre de diplomates réuni à Genève, il a en conséquence ouvert un appel aux contributions volontaires pour le budget de 2026. L’objectif financier fixé par le Haut-Commissariat s’élève à 400 millions de dollars américains, soit environ 340 millions d’euros.

Financement indispensable pour protéger l’ensemble des droits

Volker Türk a insisté sur le caractère crucial de cette enveloppe pour maintenir la défense de l’ensemble des droits — civils et politiques, mais aussi sociaux, culturels et économiques — en faveur de toutes les populations. Il a présenté ce montant comme nécessaire pour restaurer et garantir la portée opérationnelle des missions et la capacité de réponse aux crises affectant les droits humains.

