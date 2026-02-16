Suisse : le déraillement d’un train fait cinq blessés

Un train régional a déraillé tôt lundi 16 février dans le secteur de Goppenstein, situé dans les Alpes du Sud en Suisse. Les autorités locales évoquent la possibilité qu’un épisode avalancheux soit à l’origine de l’accident.

Au moment du sinistre, 29 personnes se trouvaient à bord du convoi, précise la police. Cinq passagers ont été blessés lors de l’incident.

Parmi les victimes, une personne a été transportée vers l’hôpital de Sion pour des soins complémentaires. Les quatre autres blessés ont reçu des soins sur place et n’ont pas nécessité d’hospitalisation, indiquent les secours. Tous les voyageurs ont pu être mis en sécurité et évacués.

Intervention et premières constatations

Les équipes d’urgence se sont rapidement déployées sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone. La police cantonale du Valais a communiqué ces éléments dans un bref communiqué destiné à informer la population.

Les autorités n’excluent pas l’hypothèse d’une avalanche comme facteur contribuant au déraillement et des vérifications sont en cours afin de préciser les circonstances exactes de l’événement. Les services compétents mènent les investigations sur place pour rassembler les éléments nécessaires.