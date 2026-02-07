Suisse : Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente à Bormio

Le 7 février, à Bormio, le Suisse Franjo von Allmen a remporté la descente organisée sur la piste de La Stelvio, devenant ainsi le premier champion olympique de cette édition des Jeux de Milan-Cortina.

Le 7 février, à Bormio, le Suisse Franjo von Allmen a remporté la descente organisée sur la piste de La Stelvio, devenant ainsi le premier champion olympique de cette édition des Jeux de Milan-Cortina.

Ayant déjà décroché le titre mondial dans la spécialité, le skieur de 24 ans a confirmé son statut en signant la meilleure performance sur ce tracé de vitesse.

Sur le podium, von Allmen a devancé deux Italiens : Giovanni Franzoni (+0,20 s) et Dominik Paris (+0,50 s). Marco Odermatt échoue à la quatrième place à +0,70 s, et le Français le mieux placé est Nils Allègre, 8e à +1,19 s, d’après l’AFP.

La victoire et ses écarts