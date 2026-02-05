Suise: les géants miniers Rio Tinto et Glencore renoncent à leur projet de fusion

Le 5 février, les deux poids lourds du secteur minier, le Suisse Glencore et l’anglo‑australien Rio Tinto, ont annoncé qu’ils mettaient un terme aux négociations portant sur une éventuelle fusion. Ce projet, qui visait à créer le plus grand groupe mondial du secteur, met fin à une année de pourparlers avortés après un précédent échec.

Dans un communiqué, Rio Tinto a indiqué qu’il n’envisageait plus de rapprochement via une fusion ou toute autre opération similaire. Glencore, de son côté, a indiqué avoir pris acte de cette décision dans une déclaration distincte, sans prolonger le débat public sur l’opération.

La nouvelle s’est immédiatement reflétée sur les marchés financiers : à la Bourse de Londres, les actions de Glencore ont perdu plus de 8 %, tandis que le titre de Rio Tinto reculait d’environ 3 %.

Réaction immédiate des investisseurs

Les cours de Glencore étaient déjà orientés à la baisse au cours d’une séance défavorable aux valeurs liées aux métaux, mais la publication de la mise au point de Rio Tinto a accentué la chute, provoquant une vente rapide du titre. Les deux groupes, tous deux cotés à Londres, ont vu la lecture du marché se traduire par une volatilité marquée dès l’annonce.

Au‑delà du mouvement de cours, l’abandon des discussions met un terme à l’ambition d’un regroupement qui, s’il avait abouti, aurait redessiné la carte du secteur minier mondial en créant un acteur dominant par sa taille. Les investisseurs et observateurs restent désormais attentifs aux conséquences stratégiques pour chaque groupe, alors que le marché digère ce nouvel épisode.