« Suis ton instinct et … », l’avis tranché de DAC après le cri de détresse du rappeur Tyaf

Le chanteur béninois DAC a réagi au cris de cœur lancé par le rappeur Tyaf, sur le showbiz béninois le lundi 6 mars 2023 à quelques heures de la sortie d’un nouveau single.

Dans un message rendu public sur sa page Facebook, le rappeur Tyaf a crié son ras-le-bol contre le showbiz béninois notamment les acteurs et les mélomanes avant d’annoncer sa volonté de quitter le Bénin après la sortie de son 4è album.

Contrairement aux réaction acerbes suscitées par sa sortie médiatique, Tyaf a pu compter sur le soutien du chanteur DAC qui pense qu’il n’a pas tort dans ses dénonciations. « C’est un cri de cœur tellement sincère qu’il faut l’entendre. Tyaf, beaucoup de force pour la suite, suis ton instinct et fais bon usage de ton expérience. Les étoiles s’aligneront tant que le boulot est fait avec persévérance. Tu as mon soutien inconditionnel comme tu le sais », a exprimé le compagnon de la chanteuse Anka en légende d’un partage de la publication de Tyaf.

DAC, un soutien de taille pour Tyaf

Une prise de position qui ne fait pas l’unanimité. Les internautes ne sont pas d’avis avec DAC et lui rappellent l’expérience du chanteur ivoirien Didi B. « Didi B fait sa carrière officiellement en français comme l’a fait Blaaz, mais avec beaucoup plus d’exploit. Il a des fans un peu partout dans le monde, le disque d’or, il ne l’a pas encore touché. Avec la musique de Tyaf, il lui sera difficile voire même impossible de rapporter de disques d’or », a lâché l’internaute qui n’a pas caché sa colère.

Mais DAC n’a pas fait dans la dentelle pour lui répondre. « Je n’ai pas compris ton analyse. Mais j’ai lu ton commentaire. Il y a des débats qui demandent un peu plus de profondeur et de recherches. Quoi qu’il en soit, le problème n’est ni le talent ni la qualité des productions des artistes béninois… le public ne peut pas les prendre en otage… tant que la norme est une consommation « gratuite » du produit des artistes… et là ce n’est qu’une partie des vraies problématiques », a-t-il clarifié.

Le cris de détresse de Tyaf

La réaction de DAC fait suite à des dénonciations faite par Tyaf le lundi 6 mars 2023. « Ils savent très bien que pour les défis internationaux, il te faut proposer une musique d’autre facture et te le recommandent d’ailleurs. Mais dès tu changes un peu les mêmes te demandent de redevenir comme avant », a-t-il écrit dans un très long message publié sur sa page Facebook.

L’artiste va plus loin et déclare que les béninois ne s’intéressent pas à son art mais plutôt qu’à ses frasques. « Tournée nationale sans sponsors!! Je fais des guichets fermés dans des localités où tout le monde n’a pas le cœur de s’aventurer. Mais au lieu de parler de ça, on préfère parler de comment j’ai b*ser quelqu’un de 19 à 6h. (…) Comme le dit Youssoupha « le rap Game te souhaite la mort et à ta mort il fait des Tshirts à ton Effigie », s’est t-il indiqné.

C’est au regard de tous ces tares qui minent le showbiz béninois que Tyaf menace de quitter le Bénin. « Après ce 4ème album ne soyez pas surpris que comme nombreux je quitte ce pays que j’aime tant… », a-t-il indiqué. Tyaf n’est pas le premier a annoncé sa décision de quitter le Bénin. Avant lui, l’humoriste Elifaz l’avait aussi annoncé avant de se rétracter évoquant un nouveau projet.