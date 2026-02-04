Suède : cinq hommes inculpés pour un triple meurtre commis en avril dans un salon de coiffure

Cinq hommes ont été mis en examen mercredi 4 février en Suède pour leur rôle présumé dans un triple homicide commis l’an dernier, une attaque en plein jour dans un salon de coiffure qui avait profondément choqué l’opinion publique et dont les enquêteurs relient les circonstances au crime organisé.

Cinq hommes ont été mis en examen mercredi 4 février en Suède pour leur rôle présumé dans un triple homicide commis l’an dernier, une attaque en plein jour dans un salon de coiffure qui avait profondément choqué l’opinion publique et dont les enquêteurs relient les circonstances au crime organisé.

Le 29 avril 2025, trois jeunes — âgés de 15 à 20 ans — ont été neutralisés par des tirs au sein d’un salon d’Uppsala, ville universitaire située à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, la veille des festivités populaires de la Valborg.

Le principal mis en cause, un homme de 21 ans, fait l’objet de poursuites pour trois meurtres, deux tentatives de meurtre et une infraction grave liée aux armes. Trois autres individus, âgés de 18 à 24 ans, sont poursuivis pour complicité de meurtre, tandis qu’un quatrième, âgé de 25 ans, est accusé d’infractions armées aggravées et de recel.

Publicité

Procédure et éléments de l’enquête

Le procès doit s’ouvrir le 18 février. Selon le procureur Andreas Nyberg, ces assassinats seraient l’exécution d’ordres venus de l’extérieur, mais l’identité des commanditaires reste à déterminer. Nyberg a expliqué aux médias que le principal suspect aurait agi en tant qu’exécutant : il aurait d’abord tiré sur deux hommes à l’extérieur du salon — aucun d’eux n’est décédé, mais l’un s’est réfugié à l’intérieur et s’est caché dans les toilettes — puis serait entré et aurait abattu les trois personnes présentes.

La victime la plus jeune, mineure, ne montrait a priori aucun lien avec des activités criminelles et aurait vraisemblablement été un client du lieu, ont précisé les autorités. À ce stade, l’enquête n’a pas permis de déterminer avec certitude le mobile ni d’établir si les victimes étaient bien les cibles visées.

Depuis plus d’une dizaine d’années, la Suède peine à freiner la progression de la criminalité organisée, marquée par des règlements de comptes entre bandes rivales et des luttes pour le contrôle du trafic de stupéfiants, qui alimentent une série d’actes violents à travers le pays.