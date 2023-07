Succession d’Alassane Ouattara : Kobenan Adjoumani fait une révélation

- Publicité-

Kobenan Kouassi Adjoumani a fait une déclaration fracassante sur la succession d’Alassane Ouattara en 2025. Le ministre d’État a clairement indiqué qu’aucun membre du RHDP ne peut prétendre succéder à l’actuel président de la République de Côte d’Ivoire.

À l’occasion de l’inauguration des travaux du réseau routier de Tanda (Nord-Est), le lundi 17 juillet 2023, Kobenan Kouassi Adjoumani a répondu aux questions concernant la succession d’Alassane Ouattara sous le RHDP. Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de Côte d’Ivoire, aucun cadre du parti au pouvoir n’a la capacité de succéder au seigneur des lieux. « Inouss tout à l’heure a dit que le président a parlé d’une demi-douzaine, mais moi-même quand on m’a posé la question « qui va être le successeur du président Alassane Ouattara ? », j’ai dit le numéro, il s’appelle Alassane Ouattara, numéro deux, Alassane Ouattara, numéro trois Alassane Ouattara, numéro quatre Alassane Ouattara, numéro cinq Alassane Ouattara, numéro six Alassane Ouattara parce qu’Alassane, le travail qu’il fait là, personne d’autre ne peut faire », a déclaré Kobenan Kouassi Adjoumani.

Enfin, le ministre a enfoncé le clou en demandant à l’assistance d’offrir des prières pour Alassane Ouattara. « Prions Dieu qu’il ait une longue vie et qu’il continue toujours de nous diriger jusqu’à ce que lui-même il dit un jour, aujourd’hui-là, je suis fatigué, je vais prendre quelqu’un pour le faire. Nous, on n’est pas pressés, on est avec lui. Soyez rassurés, le président Alassane, il tient bien la barque et jamais, nous n’allons lui demander de nous abandonner. C’est Alassane Ouattara et ce que lui il va nous dire de faire, c’est ce qu’on va faire », a soutenu le président du conseil régional du Gontoungo.