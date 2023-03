« Stéphanie aurait attendu de nous … », réaction de la famille de Madame Cooper après sa mort

La famille et les proches de l’influenceuse camerounaise Madame Cooper ont confirmé la mort de cette dernière ce dimanche 5 mars 2023 dans un communiqué officiel.

C’est malheureusement vrai même si les fans auraient voulu que ce soit une rumeur. La chanteuse et tiktokeuse Madame Cooper est décédée le samedi 4 mars 2023 aux environs de 20 heures à l’hôpital général de Douala des suites d’une courte maladie, a annoncé sa famille dans un communiqué dont BENIN WEB TV a reçu copie.

« Nous retenons d’elle une personne merveilleuse, généreuse et sociable qui par sa joie de vivre et son sens de l’humour n’a jamais eu de retenu pour partager la bonne humeur autour d’elle », a confié sa famille et ses proches.

Floue autour des causes de sa mort

Ils invitent l’opinion publique, les internautes et les médias à arrêter la diffusion d’images embarrassantes de l’artiste Madame Cooper de son vrai nom Emma Masso Cyrielle Stéphanie sur les réseaux sociaux et leur demandent de se retenir dans la divulgation de tout propos non certifié à son égard pour le respect de sa mémoire.

« Stéphanie aurait attendu de nous, d’être forts et de poursuivre la réalisation de ses projets. Tout en sachant que nous saurons compter sur vous pour lui faire cette promesse, nous espérons faire ce combat ensemble. Merci et restons forts », a souhaité sa famille dans le communiqué signé par son manager.

Connue pour ses conseils sur la vie sexuelle des couples, Madame Cooper était très appréciée par les internautes africains en général à cause de son humour, ses conseils osés, ses blagues et ses astuces. Sa mort est un coup dur pour ses fans qui expriment dores et déjà leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Si pour certains, l’artiste est décédée des suites d’un empoisonnement, d’autres sources évoquent un cancer du cerveau.