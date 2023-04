« Stéphanelle a c0uché avec le Bachelor »

- Publicité-

Plusieurs mois après la finale de la téléréalité The Bachelor diffusée sur Canal plus, des révélations continuent de faire surface. L’influenceur Kevine Obin vient de révéler que Stéphanelle et le Bachelor ont eu une relation intime après l’émission.

Kevine Obin, animateur et influenceur, a récemment lancé des accusations contre Stéphanelle, participante et finaliste de la première saison de l’émission « Le Bachelor » en Côte d’Ivoire. Au cours d’un direct sur TikTok, Kevine Obin a révélé que Stéphanelle et le Bachelor ont finalement couché ensemble.

Le clash entre les deux célébrités a commencé lorsque Stéphanelle a déclaré « se sentir chez elle en Côte d’Ivoire ». Ce à quoi Kevine Obin a répondu en attaquant la jeune femme camerounaise qui réside actuellement à Abidjan. Stéphanelle a alors riposté en traitant Kevine Obin d’homosexuel. Un tacle qui a poussé ce dernier à révéler publiquement tous les secrets que lui avait confié Stéphanelle pendant sa participation à la téléréalité le Bachelor.

En effet, Kevine Obin a affirmé avoir été présent dans la même salle de maquillage que Stéphanelle lorsqu’elle a révélé avoir couché avec le Bachelor. Il a également précisé que cela s’est produit après la fin de l’émission, alors que les deux participants avaient toujours affirmé qu’ils n’étaient que des amis face à la presse.

« Tu es dans une salle de maquillage avec des gens que tu ne connais pas, j’étais là, tu as ouvert ta bouche pour dire « Le BACHELOR là, j’ai MBINDA (couché) avec lui hein ! Mais on n’a pas fait ça pendant l’émission, on a fait ça après ! Ryane pensait que comme elle est blanche là, elle allait pouvoir le goûter seule… Coucher avec le Bachelor là, c’est prix Nobel quoi ?? Tu n’as aucune manière, je dis, tu es une villageoise hoha », a lancé l’animateur.

Très vite, ces révélations de Kevine Obin ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de vives réactions de la part des internautes. Certains ont pris la défense de Stéphanelle, arguant que sa vie privée n’avait rien à voir avec ses compétences et son parcours professionnel. D’autres ont critiqué Kevine Obin pour avoir dévoilé publiquement des informations intimes sur Stéphanelle.

De son côté, Stéphanelle qui semble profiter à fond de son séjour en Côte d’ivoire n’a pas encore réagi aux révélations de Kevine Obin.