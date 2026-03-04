Stéphane Rotenberg annonce que son contrat avec M6 prend fin en 2028

Stéphane Rotenberg revient à l’antenne de M6 pour une nouvelle saison de Pékin Express : la diffusion de cette 22e édition débute le jeudi 5 mars, avant un décalage de programmation attendu dès le deuxième épisode. L’animateur, présent sur la chaîne depuis plus de vingt-cinq ans et lié contractuellement à M6 jusqu’en 2028, a annoncé vivre une « incertitude » quant à la pérennité de sa carrière et évoqué publiquement ses projets pour l’après-télé.

Stéphane Rotenberg revient à l’antenne de M6 pour une nouvelle saison de Pékin Express : la diffusion de cette 22e édition débute le jeudi 5 mars, avant un décalage de programmation attendu dès le deuxième épisode. L’animateur, présent sur la chaîne depuis plus de vingt-cinq ans et lié contractuellement à M6 jusqu’en 2028, a annoncé vivre une « incertitude » quant à la pérennité de sa carrière et évoqué publiquement ses projets pour l’après-télé.

Animateur emblématique de la chaîne, Stéphane Rotenberg s’est imposé au fil des ans comme l’un des visages les plus reconnaissables de M6. Après des débuts marquants — notamment en 2003 avec la présentation du Bachelor — c’est véritablement avec Pékin Express, émission d’aventure centrée sur l’auto-stop et le chronomètre, qu’il a consolidé sa popularité. Le format, qui a compté plus de vingt saisons, a fait de l’« auto-stop mondial » un rendez-vous régulier pour une large audience française.

La saison précédente, la vingt-et-unième, a été marquée par plusieurs rebondissements et la production a annoncé un renforcement de l’adversité pour cette nouvelle édition. Tournée en Asie, cette saison mettra en scène des candidats confrontés à des règles durcies, selon les informations communiquées par la production. Par ailleurs, l’animateur a été placé sous haute protection lors de certaines phases du tournage, un élément confirmé au moment de la promotion de l’émission.

Publicité

Pékin Express, calendrier et révélations sur l’avenir professionnel de l’animateur

La diffusion de la 22e saison de Pékin Express est programmée sur M6 le jeudi 5 mars à son créneau habituel, puis basculera, dès l’épisode 2, sur une case du vendredi, un ajustement dont il reste à préciser s’il sera définitif. La production a fait savoir qu’elle recentre le programme sur l’adversité des candidats, ce qui se traduira par un durcissement des règles en compétition.

Sur le plan personnel, Stéphane Rotenberg a profité d’une apparition sur le plateau de Buzz TV pour évoquer son rapport à l’incertitude professionnelle. Il a déclaré : « J’ai toujours eu le sentiment que ça pouvait s’arrêter demain », tout en précisant qu’il est lié contractuellement à M6 jusqu’en 2028. Il a expliqué qu’à chacune de ses signatures de contrat, il s’était toujours préparé mentalement à une éventuelle fin de parcours à l’écran.

Quant à ses projets pour l’après‑télé, l’animateur a indiqué avoir envisagé plusieurs orientations professionnelles. Il a raconté avoir pensé initialement à la production audiovisuelle : « J’ai eu plein d’autres réflexions. Tu seras producteur de télévision, par exemple. Je produisais des babioles ». Il a finalement changé de perspective et partagé une nouvelle ambition : « Si demain, en 2028, les choses s’arrêtent, je serai restaurateur. Et c’est rigolo. J’aime beaucoup ça »