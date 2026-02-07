Stéphane Plaza se rêve en Donald Trump

Stéphane Plaza a été filmé à Bernay (Eure) dans une vidéo aux accents de campagne électorale, où il remercie un franchisé resté fidèle à son réseau immobilier après plusieurs mois de polémiques et une condamnation qui ont fragilisé son activité médiatique et commerciale. La séquence, publiée par Actu 27 le 5 février, montre l’animateur-intervenant aller à la rencontre des habitants et des agents communaux, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Stéphane Plaza a été filmé à Bernay (Eure) dans une vidéo aux accents de campagne électorale, où il remercie un franchisé resté fidèle à son réseau immobilier après plusieurs mois de polémiques et une condamnation qui ont fragilisé son activité médiatique et commerciale. La séquence, publiée par Actu 27 le 5 février, montre l’animateur-intervenant aller à la rencontre des habitants et des agents communaux, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, Stéphane Plaza se rend dans l’agence d’un franchisé local, Benjamin Plessis, qui a choisi de maintenir son affiliation malgré les départs massifs observés au sein du réseau. Plusieurs médias ont évoqué la perte d’un nombre important d’agences — certains parlent d’environ 400 franchises ayant quitté le réseau —, mais Benjamin Plessis a confirmé sa fidélité et Plaza est venu le remercier publiquement.

Le passage en ville a été filmé et commenté par Actu 27, qui note que l’ancien animateur a « fait le show, à l’agence et en ville », interpellant des passants et multipliant les échanges. Stéphane Plaza, qui a présenté pendant près de 18 ans les émissions Maison à vendre et Recherche appartement ou maison sur M6, est en train d’être remplacé à l’animation de ces programmes ; la chaîne a finalement choisi Tex pour assurer l’une de ces transitions.

Publicité

Stéphane Plaza affiche son optimisme et rappelle ses multiples activités

Plusieurs éléments de son parcours professionnel sont mis en avant par Plaza lui-même dans ses déclarations publiques : en plus de son rôle de visage médiatique, il est agent immobilier, producteur et comédien. Interrogé sur son avenir, il a déclaré : « Je n’exclus rien pour mon retour », formule reprise par la presse locale et nationale.