Stéphane Plaza partage une photo intime avec sa partenaire

Stéphane Plaza a publié le 16 février 2026 sur ses réseaux sociaux deux clichés de sa chatte Hydra, dont l’un est légendé « intime », dévoilant un instant de vie privée alors que l’animateur et agent immobilier traverse une période marquée par des difficultés professionnelles et des procédures judiciaires. Le partage, largement relayé par la presse people, met en lumière la présence récurrente de l’animal auprès de l’ancien visage de M6 dans sa communication publique.

Sur les photos, Hydra apparaît à l’aise devant l’objectif, alternant pose et moment de détente. Selon la publication, Stéphane Plaza accompagne le visuel d’un simple mot — intime — laissant transparaître la volonté de montrer un quotidien apaisé en dépit du contexte externe. L’ancien animateur utilise régulièrement ses comptes pour publier des images et des stories documentant sa vie personnelle et ses déplacements professionnels.

Le chat n’est pas une nouveauté dans les confidences de Stéphane Plaza. Lors d’un entretien accordé à Téléstar, il évoquait déjà son animal et racontait, avec humour, une mésaventure liée à l’usage d’une tondeuse destinée aux animaux : « J’ai une belle chatte qui s’appelle Hydra et que je tonds parfois. Je peux vous dire que la tondeuse pour animaux, ce n’est pas fait pour les cheveux ! Je me suis loupé, je pense même que je me suis arraché un bout de peau au passage », confiait-il à propos d’une tentative de coiffure manquée.

La « partenaire » de l’agent immobilier

Au-delà des publications consacrées à Hydra, Stéphane Plaza partage fréquemment des contenus liés à son activité d’agent immobilier et à son réseau de franchises. Il publie des vidéos et des photos lors de ses visites aux franchisés de l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier, parcourant la France pour prendre des nouvelles des agences et relayer leur quotidien.

Sur le plan judiciaire, plusieurs plaintes déposées en septembre 2023 par d’anciennes compagnes pour faits de violences physiques, verbales et psychologiques ont abouti à un jugement rendu le 18 février 2025. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Stéphane Plaza à douze mois de prison avec sursis pour des faits de violences habituelles commises sur une ancienne compagne entre 2018 et 2022, et lui a interdit d’entrer en contact avec cette plaignante pendant trois ans. Une seconde plainte pour violences psychologiques a donné lieu à une relaxe pour insuffisance d’éléments probants.

Stéphane Plaza conteste les faits et a interjeté appel de la décision de février 2025 ; il demeure présumé innocent dans l’attente de la suite de la procédure. Sur le plan professionnel, la condamnation a entraîné des conséquences : la chaîne M6 a décidé de l’écarter de certaines émissions, et plusieurs franchisés ont quitté la bannière Stéphane Plaza Immobilier pour rejoindre la marque Sixième Avenue.