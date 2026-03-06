Stéphane Plaza : la valorisation de son réseau immobilier en forte baisse

Stéphane Plaza Immobilier voit sa valeur chuter et son réseau se contracter : la filiale exploitée par SPF Franchise est désormais valorisée à environ 51 millions d’euros fin 2025, contre 81 millions un an plus tôt , selon les comptes du groupe M6 relayés par L’Informé. Cette réévaluation intervient dans un contexte de difficultés pour le secteur et de mouvements au sein du réseau de franchisés.

Stéphane Plaza Immobilier voit sa valeur chuter et son réseau se contracter : la filiale exploitée par SPF Franchise est désormais valorisée à environ 51 millions d’euros fin 2025, contre 81 millions un an plus tôt, selon les comptes du groupe M6 relayés par L’Informé. Cette réévaluation intervient dans un contexte de difficultés pour le secteur et de mouvements au sein du réseau de franchisés.

La dépréciation comptable affecte directement la marque associée à l’animateur et ancien présentateur de M6. Le groupe audiovisuel a enregistré une réduction significative de la valeur immatérielle rattachée à la marque Stéphane Plaza Immobilier, expliquant cette écriture par l’impact des évolutions du réseau et par une moindre attractivité commerciale observée ces dernières années.

Les éléments avancés dans les documents financiers de M6 mettent en lumière plusieurs facteurs concrets : un nombre d’agences en recul, des transferts d’enseignes au sein du groupe et une érosion des performances économiques de SPF Franchise.

Chiffres, transferts et impact sur le réseau

Dans ses comptes, M6 précise avoir procédé à une réduction de valeur de la marque à hauteur de 35,5 millions d’euros. La valorisation globale de SPF Franchise ressort ainsi à environ 51 millions d’euros pour l’ensemble du capital à la fin de 2025, contre 81 millions l’année précédente et environ 125 millions lors de l’entrée majoritaire de M6 en 2021.

Un mouvement notable au sein du réseau a été la création d’une nouvelle enseigne, baptisée Sixième Avenue, proposée par le groupe aux agences souhaitant se dissocier de l’image liée au nom de l’animateur après sa condamnation pour violences conjugales. Selon L’Informé, 135 agences avaient opté pour ce changement d’enseigne en novembre dernier, ces transferts étant pris en compte comme facteurs de perte de valeur pour le droit d’utilisation de la marque Stéphane Plaza et pour les relations avec les franchisés.

Par ailleurs, le nombre total de points de vente du réseau a diminué. En novembre, SPF Franchise comptait 410 agences au total, dont 275 opérant encore sous la marque Stéphane Plaza et 135 sous l’enseigne Sixième Avenue. Ces chiffres représentent un recul par rapport aux 549 agences fin 2024 et aux 672 en 2023, d’après les données rapportées par L’Informé.

Les indicateurs financiers traduisent également la détérioration de l’activité : le chiffre d’affaires de SPF Franchise a reculé d’environ un tiers en deux ans, atteignant 16 millions d’euros en 2024, tandis que le bénéfice net est descendu à 3 millions d’euros sur la même période.