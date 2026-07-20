Le 17 juillet 2026, une violente altercation a éclaté entre deux comédiens de la série télévisée Ici tout commence, provoquant une onde de choc au sein de la production. TF1 et Studio TF1 ont rapidement réagi en communiquant officiellement sur cet incident survenu en marge du tournage, précisant avoir appliqué une politique de tolérance zéro. Afin de garantir la sécurité physique et psychologique des équipes, le comédien impliqué a été écarté temporairement des plateaux de tournage. Cette décision fait suite à la gravité des faits présumés qui opposent deux acteurs clés de la série, suscitant de nombreuses réactions dans le milieu audiovisuel.

Le communiqué publié par Studio TF1 révélait que la direction avait pris « toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des collaborateurs », insistant sur l’importance de préserver un environnement de travail stable et sécurisé. Le groupe a également souligné son engagement à accompagner les équipes concernées par cet événement, tout en refusant d’entrer dans les détails publics des circonstances exactes de l’altercation. Le comédien mis en cause a été suspendu à titre conservatoire, une mesure souvent utilisée dans l’industrie pour éviter que la situation ne dégénère en attendant les suites judiciaires ou disciplinaires.

Les protagonistes de cet incident sont Stéphane Blancafort, âgé de 56 ans, interprète du personnage Marc Leroy, et Catherine Davydzenka, qui joue Hortense Rochemont dans la série. Selon des informations relayées par Clément Garin, journaliste au Parisien, Blancafort aurait tenté d’étrangler Catherine Davydzenka. Toutefois, les avocats du comédien contestent ces accusations, décrivant une version des faits totalement divergente. Le camp de Blancafort assure qu’il aurait été agressé verbalement et physiquement par l’actrice et qu’il n’aurait fait que se défendre. Cette position selon laquelle les gestes reprochés relèveraient de la légitime défense est détaillée dans un communiqué rendu public par les conseils juridiques du comédien.

Ici tout commence : les avocats de Stéphane Blancafort prennent position

Dans un communiqué diffusé par Clément Garin, les avocats de Stéphane Blancafort expliquent que leur client « a été pris à partie, insulté et frappé au visage » et qu’il a réagi en se protégeant. Ils soulignent également que Blancafort a sollicité l’intervention d’un tiers présent sur les lieux, qui serait un témoin direct capable de corroborer sa version des événements. En préparation des actions judiciaires à venir, le comédien envisage de déposer plainte contre Catherine Davydzenka.

Les conseils juridiques insistent par ailleurs sur la nécessité de respecter le principe de présomption d’innocence, en demandant que la communication publique évite toute interprétation erronée des faits, qu’ils considèrent encore incertains. Cette affirmation souligne la complexité des conflits sur les lieux de tournage et la prudence que demandent les informations dans ce type d’affaire. Jusqu’à présent, TF1 n’a pas donné de précisions supplémentaires sur les conséquences éventuelles de l’incident sur la production ni sur le rôle futur de Stéphane Blancafort au sein de la série.

L’affaire intervient dans un contexte où la série Ici tout commence connaît un important succès, avec des épisodes diffusés quotidiennement sur TF1. Le casting de cette fiction est suivi de près par les téléspectateurs, d’où l’impact médiatique d’un tel différend entre deux acteurs. À ce stade, les autorités judiciaires ainsi que les responsables de la production n’ont pas communiqué sur une évolution directe de la situation. Le poids des déclarations des conseils juridiques de Stéphane Blancafort met cependant en lumière le sérieux avec lequel ce contentieux est traité par les parties concernées.