Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka investissent un moulin dans l’Aveyron

Stéphane Blancafort fait actuellement l’objet d’une vive attention médiatique suite à une altercation présumée avec Catherine Davydzenka sur le tournage de la série Ici tout commence. Plusieurs sources rapportent que l’acteur aurait été interpellé en lien avec des faits présumés de violences et que TF1 aurait décidé de le suspendre temporairement du plateau à titre conservatoire. Néanmoins, les avocats de Stéphane Blancafort réfutent ces allégations en invoquant la légitime défense et annoncent que l’acteur déposera une plainte. La présomption d’innocence s’applique pleinement dans cette affaire. Par ailleurs, bien avant cet épisode, Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka faisaient déjà parler d’eux en raison d’un projet personnel ambitieux : l’acquisition d’un ancien moulin dans l’Aveyron, un lieu qu’ils souhaitent transformer en un espace de vie et de partage.

Ce couple de comédiens, dont la romance est née sur les plateaux d’Ici tout commence, s’est éloigné des paillettes du métier en investissant dans un environnement rural et paisible. Le moulin qu’ils ont choisi se situe dans la commune de Bournazel, un petit village d’environ 300 habitants à proximité de Rodez, dans le département de l’Aveyron. Entouré d’un vaste terrain naturel, ce domaine ancien demande de lourds travaux de rénovation, mais Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka ont décidé d’y consacrer du temps pour créer un refuge authentique. Dans une interview accordée à Télé 2 Semaines, le comédien expliquait : « Nous souhaitions investir dans la pierre, construire ensemble un projet durable et on s’est lancés ! » De son côté, l’actrice confiait au micro de l’émission Ça commence aujourd’hui que ce lieu constitue un véritable havre de paix où elle peut s’isoler, loin de l’agitation quotidienne.

Le Domaine Zenkafort : un projet de vie partagé

Nommé “Domaine Zenkafort”, contraction des noms Blancafort et Davydzenka, ce moulin ne se limite pas à une simple résidence secondaire. Le couple souhaite en faire un espace d’accueil ouvert au public, mêlant chambres d’hôtes, dortoirs et espaces polyvalents destinés à l’organisation d’événements ou même à l’accueil de tournages. Catherine Davydzenka précisait : « L’idée est d’ouvrir cette propriété au public avec des chambres d’hôtes, des dortoirs et des espaces pour organiser des fêtes ou accueillir des tournages. »

Pour documenter l’évolution des travaux, Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka ont créé un compte TikTok dédié à la rénovation de ce bâtiment historique. Les internautes peuvent ainsi suivre les différentes phases du chantier, entre travaux de peinture, bricolage et moments de partage avec leurs amis. L’actrice soulignait : « Comme nous réalisons la plupart des travaux avec nos copains, nous avons aussi créé un compte TikTok pour partager nos galères et nos fous rires. »

La rénovation s’organise autour des affinités de chacun : Catherine Davydzenka s’investit particulièrement dans la peinture, tandis que Stéphane Blancafort s’attèle à la décoration et à l’ameublement. Ce dernier évoquait d’ailleurs leur complicité artistique : « Nous sommes tous les deux branchés décoration. Là aussi, nous nous sommes bien trouvés ! »

Depuis le lancement de ce projet, le couple affiche une volonté claire de bâtir quelque chose de pérenne, au-delà de leur carrière d’acteurs. Le domaine dans l’Aveyron représente un espace où conjuguer vie privée et passion dans un cadre naturel.

En parallèle, bien que Stéphane Blancafort traverse aujourd’hui une période complexe au regard des médias, cet achat et la rénovation du moulin préexistaient à la polémique. Le couple a choisi de laisser une part importante de cette aventure accessible à leurs fans, contrairement à d’autres personnalités plus discrètes sur leur intimité. Catherine Davydzenka insistait sur ce point en expliquant : « Comme pour notre couple, nous n’avons pas envie de nous cacher. Cet endroit étant voué à être un lieu de partage, ça nous semblait évident. »

Sur le plan personnel, ils ont déjà écarté l’idée d’agrandir leur famille dans l’immédiat, concentrant leur énergie sur la transformation de leur domaine aveyronnais. Ce moulin, appelé à devenir un lieu convivial mêlant accueil, création et échanges, incarne un projet à la fois intime et ouvert, inscrit dans la durée.