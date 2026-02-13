Stéphane Bern raconte que sa mère lui a dit « Je préfère te savoir mort qu’homosexuel »

Ce vendredi 13 février 2026, TF1 diffuse un nouveau prime de Danse avec les stars où figure au casting Stéphane Bern , qui a posé des conditions précises avant d’accepter l’aventure : pas de porté en raison de douleurs dorsales potentielles. Lors d’une intervention sur France 5 dans l’émission C à vous, l’animateur a insisté sur sa volonté de s’investir pleinement tout en préservant sa santé physique, indiquant vouloir « donner tout… avec beaucoup d’humilité et de sincérité » et se prouver qu’il est encore capable de réussir sur le parquet.

Ce vendredi 13 février 2026, TF1 diffuse un nouveau prime de Danse avec les stars où figure au casting Stéphane Bern, qui a posé des conditions précises avant d’accepter l’aventure : pas de porté en raison de douleurs dorsales potentielles. Lors d’une intervention sur France 5 dans l’émission C à vous, l’animateur a insisté sur sa volonté de s’investir pleinement tout en préservant sa santé physique, indiquant vouloir « donner tout… avec beaucoup d’humilité et de sincérité » et se prouver qu’il est encore capable de réussir sur le parquet.

Pour sa première prestation, Stéphane Bern a dansé sur « Somebody to Love » de Queen et a pu compter sur la présence de son compagnon, Yori Bailleres, dans le public. L’animateur a décrit Yori comme un soutien déterminant, évoquant le rôle qu’il a joué dans son retour à l’amour et dans son enthousiasme pour l’émission : « Il était le premier à me dire : ‘Mais c’est génial, il faut y aller, donne tout, tu vas être formidable’ ». Bern a ajouté qu’il souhaitait surprendre son compagnon et se surprendre lui-même, transformant sa participation en défi personnel partagé.

Parallèlement à cet engagement télévisuel, Stéphane Bern a raconté des épisodes douloureux de son histoire familiale et de son enfance, évoquant tant l’homophobie vécue que des rapports parentaux stricts. Ses confidences publiques dessinent le parcours d’un animateur confronté à des blessures intimes tout en s’engageant publiquement pour les jeunes victimes de rejet.

Vie privée, homophobie familiale et enfance marquée

Sur le plateau de Quelle époque ! animé par Léa Salamé, Stéphane Bern a relaté une phrase prononcée par sa mère lors de l’annonce de son homosexualité : « Je préfère te savoir mort qu’homosexuel. » Il a rapporté cette parole sans atténuation et a commenté la difficulté de cette réalité familiale, tout en rappelant l’amour qu’il a porté à ses parents malgré la douleur. Ces révélations s’inscrivent dans un parcours où la reconnaissance de soi et la volonté d’aider les autres se mêlent.

Face à ces blessures, Bern a exprimé une volonté d’engagement en faveur des mineurs victimes d’homophobie : « J’ai eu envie de me battre, pour aider tous les gamins qui, eux, sont rejetés. » Il situe ainsi son exposition médiatique dans une démarche qui dépasse la simple participation à une émission de divertissement, en y associant un objectif d’accompagnement et de parole publique.

Dans une interview donnée au Parisien, il a également rappelé la sévérité de l’éducation familiale : « Ma mère était dure. Elle nous a donné, à moi et mon frère, une éducation prussienne, celle qu’elle avait reçue. » Il a décrit une maison où l’affection semblait conditionnée à la réussite scolaire et professionnelle et où les démonstrations d’amour survenaient en récompense d’un travail bien fait.

