Star Academy : Bienne se prépare à la victoire de Léa

Léa Doffey, candidate biennoise de la Star Academy, s’apprête à vivre la grande finale diffusée samedi 7 février 2026 sur TF1. La ville de Bienne organise un duplex-live au Palais des Congrès et se mobilise pour suivre la soirée en direct, alors que la Suissesse affrontera Ambre pour le titre.

Lors de la demi-finale, Léa a battu Sarah, tandis qu’Ambre a été sauvée par le public face à Victor, plaçant ainsi la confrontation finale annoncée ce week-end. La gagnante succédera à Marine, la lauréate de l’édition précédente, et la perspective de la finale a suscité une forte attention locale et nationale.

Isabelle Iseli, secrétaire générale adjointe à la mairie de Bienne, décrit une « effervescence inhabituelle » en ville. Elle note que les médias locaux et régionaux ont largement couvert le parcours de la candidate et que de nombreux soutiens sont apparus sur les réseaux sociaux, y compris en provenance d’autres cantons suisses.

Une mobilisation organisée autour d’un QG au Palais des Congrès

La municipalité a programmé une retransmission publique de la finale au Palais des Congrès, annoncée officiellement à l’avance afin de permettre une organisation plus large que lors des précédents rendez‑vous. Selon le site local Bienne2Go, la soirée débutera à 18h avec une retransmission animée par TF1 et se poursuivra jusqu’à 23h45.

Le dispositif prévu comprend un écran géant, des animations, un Photo Booth et un bar. La ville présente le lieu comme un QG pour les fans souhaitant suivre l’émission en groupe et interagir avec la diffusion nationale. Isabelle Iseli a déclaré qu’elle espérait « rassembler plus de 400 personnes » pour cette soirée, en précisant que la participation est désormais connue depuis deux semaines, ce qui a facilité la communication en amont.

Les autorités locales ont organisé des précédents rassemblements pour accompagner le parcours de la candidate. Lors d’une visite de Léa à la Villa Ritter, lieu d’animation socioculturel où elle s’était entraînée, plus de 300 personnes se seraient déplacées malgré la communication tardive de TF1, selon la mairie. La cité avait aussi retransmis la demi-finale « en collaboration avec la famille de la candidate et sur mandat d’Endemol », indique encore la secrétaire générale adjointe, rappelant que 230 personnes avaient assisté à cet événement.

La présence de la maire Glenda Gonzalez Bassi au Palais des Congrès samedi est confirmée par la municipalité. Sur la question d’un éventuel événement supplémentaire en cas de victoire, Isabelle Iseli a estimé qu’il était « trop tôt pour le dire ».