Star Academy : Ambre et ses camarades entament les préparatifs de la tournée

Ambre, gagnante de la treizième saison de la « Star Academy » le 7 février dernier, a repris le chemin des répétitions ce 16 février en compagnie de huit anciens élèves : la préparation intensive vise le coup d’envoi de la tournée, prévu le 27 février à l’Arena de Reims, date déjà annoncée comme complète.

Le 7 février, la jeune chanteuse de 18 ans s’imposait face à Léa avec 59 % des voix, remportant le trophée, un chèque de 100 000 euros et la signature d’un contrat avec une maison de disques. Depuis sa victoire, Ambre enchaîne les interviews et les obligations médiatiques ; la pression et l’agenda restent soutenus alors que le départ de la tournée approche.

Ce 16 février, Ambre a retrouvé les huit autres participants retenus pour la tournée : Léa, Sarah, Anouk, Jeanne, Mélissa, Victor, Bastiaan et Théo P. Tous se sont réunis pour débuter les répétitions dans une grande salle de danse où ils travailleront ensemble les prochains jours sous la direction artistique de Jonathan Jenvrin.

Répétitions, mise en scène et premières images des séances

Jonathan Jenvrin, qui a déjà encadré les candidats sur le plateau du studio 217, a été chargé de la direction artistique du spectacle. Selon les éléments communiqués, il supervisera la mise en scène et la coordination des tableaux chantés/dansés qui constitueront le spectacle de la tournée.

Lors de cette première journée de travail collectif, les artistes ont découvert la grande salle dédiée aux répétitions, où chorégraphies et placements scéniques seront peaufinés. Des danseurs professionnels accompagnent les ex-élèves du château pour structurer les numéros et assurer la fluidité des enchaînements scéniques.

Un bref extrait vidéo partagé par Fanny Delaigue montre les candidats accompagnés de danseurs en répétition sur le titre phare du film The Greatest Show, morceau déjà interprété lors d’un prime de l’émission. La séquence révèle des tableaux chanté/dansé travaillés et confirme le choix d’un répertoire exigeant pour la scène.

La tournée débutera le 27 février à l’Arena de Reims et se poursuivra, entre autres, par une date programmée à Lille le lendemain, laquelle affiche également complet. Les médias précisent que les billets pour ces premières représentations se sont vendus rapidement.