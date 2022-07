Sri Lanka : l’ex-Premier ministre Ranil Wickremesinghe élu président par le parlement

Les législateurs sri-lankais ont élu le sextuple Premier ministre Wickremesinghe à la présidence, ce qui devrait déclencher de nouvelles manifestations dans le pays en crise. Après une élection très serrée, Wickremesinghe a obtenu 134 voix, tandis que son principal rival, Dullas Alahapperuma, en a obtenu 82.

Les législateurs sri-lankais ont élu mercredi l’ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe à la présidence de ce pays d’Asie du Sud en crise, une décision susceptible de provoquer la colère des manifestants qui réclament sa destitution depuis des semaines. M. Wickremesinghe, six fois Premier ministre et allié clé de l’ancien président Gotabaya Rajapaksa, a obtenu 134 voix lors d’un scrutin parlementaire, son prédécesseur ayant fui le pays en raison de l’escalade des protestations liées à une crise économique marquée par de graves pénuries d’importations essentielles telles que le carburant, les médicaments et la nourriture.

Ranil Wickremesinghe est entré au Parlement sur la liste nationale du Parti national uni à la suite des élections législatives d’août 2020. 223 députés ont voté. 2 députés se sont abstenus de voter. Quatre votes ont été considérés comme nuls et le nombre de votes valides était de 219.

C’était la première fois dans l’histoire du Sri Lanka qu’un vote avait lieu au Parlement pour élire un nouveau président, le poste ayant été laissé vacant par Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné le 14 juillet 2022. Bien qu’il y ait eu une expérience précédente d’élection d’un président par le Parlement au Sri Lanka, cette fois-ci est spéciale.

En 1993, après le décès de l’ancien président Ranasinghe Premadasa, D.B. Wijetunga a été élu à l’unanimité, sans scrutin, pour le reste du mandat présidentiel. Mais cette fois, comme plusieurs candidats s’étaient présentés, un scrutin a été organisé. En conséquence, il sera marqué comme une nouvelle expérience dans l’histoire parlementaire de ce pays.

Les noms de trois membres du Parlement ont été proposés et appuyés au Parlement hier (19) pour le poste vacant de la Présidence, avec la démission de l’ancien Président Gotabaya Rajapaksa. Ainsi, les noms du Président par intérim Ranil Wickremesinghe, du député Dullas Alahapperuma et du député Anura Kumara Dissanayake ont été proposés.