Sri Lanka: après la fuite du président, le Premier ministre accepte de démissionner

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a accepté de démissionner après que des chefs de parti au parlement eurent exigé sa démission et celle du président, alors que des manifestants ont pris d’assaut la résidence et le bureau du président samedi.

Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui samedi son palais de Colombo quelques minutes avant qu’il ne soit pris d’assaut par des centaines de manifestants l’accusant d’être le responsable de la crise économique catastrophique que traverse le pays et voulant le chasser du pouvoir. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui est le prochain dans la ligne de succession si M. Rajapaksa démissionne, a aussitôt convoqué une réunion d’urgence du gouvernement pour discuter d’une « résolution rapide » de la crise et se dit prêt à démissionner en faveur d’un gouvernement d’union nationale.

Le président « escorté en lieu sûr »

« Le président a été escorté en lieu sûr », a indiqué une source de la Défense à l’AFP. « Il est toujours le président, il est protégé par une unité militaire », a ajouté cette source, selon laquelle les soldats gardant la résidence officielle ont tiré en l’air pour dissuader les manifestants d’approcher jusqu’à ce que Gotabaya Rajapaksa soit évacué.

L’Onu avait exhorté les autorités sri-lankaises et les manifestants à veiller à ce que les rassemblements de samedi se déroulent dans le calme. En mai, neuf personnes avaient été tuées et plusieurs centaines blessées lors de troubles dans le pays. Le Sri Lanka a fait défaut en avril sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars, et a entamé des négociations de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Cette crise, d’une ampleur sans précédent depuis l’indépendance du pays en 1948, est imputée à la pandémie de Covid-19 qui a privé cette île de 22 millions d’habitants des devises du secteur touristique et a été aggravée par une série de mauvaises décisions politiques, selon des économistes.