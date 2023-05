Sprints Gboko sort l’artillerie lourde pour son film « Le retour de Tassi »

- Publicité-

Sprints Hospice GBOKO, né le 01/01/1993 à Bohicon au Bénin, est un réalisateur, artiste chanteur et enseignant au campus d’Abomey-Calavi (UAC). Reconnu par le Directeur du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée – Bénin, monsieur Eric Todan, comme le « Précurseur des films d’action et d’effets spéciaux au Bénin », il est également le président de l’association culturelle Projet AWA Cinéma et le fondateur de la société de production et de distribution « Sprints GBOKO ».

Il compte plusieurs réalisations à succès national à son actif, telles que Kondo, Avitikpamba, Gayman, Coronavirus et d’autres encore. Pour ces projets, il forme et pousse les jeunes acteurs à se perfectionner et réunit également des personnalités publiques et des acteurs du showbiz tels que Axel Merryl, Gros et Metis, TOTON Dieudonné, Kemtaan, Bruno BLANCHET, Crisba, Elifaz, Tiboy, Florent Hessou entre autres.

Son nouveau film, « Le Retour de Tassi » est une fiction cinématographique qui rend hommage aux amazones du Bénin, son pays d’origine. Il veut démontrer que tout est possible dans le monde du cinéma africain avec de la volonté, du travail et les moyens nécessaires. Pour mener à bien ce projet, il réunit une équipe technique digne des grands plateaux de tournage et plus d’une centaine d’acteurs novices et professionnels. Il est également le scénariste de son propre film.

A travers les différentes publications du réalisateur, on voit clairement et sans aucun doute que l’artillerie lourde a été sortie. Que ce soit à travers le matériel lors des tournages, ou à travers le nombre de personnes impliquées, on sait tout de suite que c’est une vraie « bombe » cinématographique que le réalisateur s’apprête à lancer. Et pour cela, il ne lésine pas sur les moyens : plus de 6 caméras dernier cri pour le tournage, une grue, un drone, plusieurs autres accessoires de terrain et plus d’une centaine de jeunes acteurs fidèles et dévoués à ce projet de film, sans oublier la quinzaine de personne constituant l’équipe technique. Le déploiement technique est une première au Bénin en terme de cinéma non sponsorisé par un investisseur ou par le gouvernement.

Les tournages étant très intenses, tout ne se passera pas sans quelques incidents mineurs. Des acteurs s’évanouissent pendant les tournages; certains jours de tournages complets terminent à des heures très tardives dans des coins reculés… Malgré tout cela, tout s’est bien terminé grâce à l’expérience et au professionnalisme du réalisateur Sprints GBOKO.

Dans cette production cinématographique, il accorde également une grande importance à une maladie dévastatrice; la drépanocytose, dont il souffre lui-même dans l’une de ses formes les plus sévères depuis sa naissance. Le Retour de Tassi transcende ainsi la simple fiction pour devenir un mariage parfait entre l’imaginaire et certaines réalités de l’Afrique. À travers son scénario, il vise à sensibiliser le public à cette maladie et va même jusqu’à illustrer les réactions lors des crises chez les patients atteints de drépanocytose. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour faire de ce film un véritable EVENEMENT à sa sortie.

Malgré ses réalisations, ses efforts et son dévouement pour le cinéma béninois, Sprints GBOKO ne bénéficie d’aucun financement, il travaille sans sponsor. Il mérite d’être reconnu pour sa place de précurseur des films d’action au Bénin, mais il attend que les autorités compétentes ou les producteurs réagissent favorablement et lui apportent le soutien nécessaire pour que le cinéma béninois et africain, soit enfin de grande qualité.

