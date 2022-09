Sport: enfant, Jésus-Christ a joué au criquet et au baseball, selon les historiens

Selon certains historiens, Jésus-Christ a été la première personne à jouer au cricket et au baseball.

Le baseball et le cricket sont des sports de batte et de balle joués entre deux équipes qui frappent et jouent à tour de rôle. Et Jésus-Christ a été la première personne à s’essayer à ces disciplines sportives. C’est ce qu’ont affirmé les historiens Tom Holland, Dominic Sandbrook et John Hotten lors d’un podcast « Rest Is History », où ils ont discuté de qui était le premier joueur enregistré du jeu.

« Savez-vous qui c’était? C’est un grand nom. C’est Jésus (…..) », a déclaré Tom Holland avant d’ajouter: « Dois-je vous dire d’où le professeur arménien Dr Abraham Terian pense que cela vient ? Il a trouvé dans la bibliothèque de manuscrits du Patriarcat arménien de Jérusalem une copie du huitième siècle d’un évangile beaucoup plus ancien qui décrivait l’enfance de Jésus« .

S’appuyant sur les œuvres du chercheur arménien, Holland a également parlé de la façon dont le jeu que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de cricket dérive plus ou moins du jeu auquel Jésus jouait. « Et dans cet évangile, Jésus est décrit comme jouant quelque chose de légèrement similaire au cricket, c’est-à-dire que les gens lancent des balles et il la frappe – et le hic, c’est que Jésus, quand il poursuit la balle, peut courir jusqu’à la mer« , a ajouté l’historien.

L’Évangile lui-même d’où provient cette affirmation se traduit apparemment par: « Il (Jésus) emmenait les garçons au bord de la mer et, portant la balle de jeu et le club, il traversait les vagues de la mer comme s’il jouait sur une surface gelée, frappant la balle de jeu. Et en le regardant, les garçons criaient et disaient : ‘Regarde l’enfant Jésus, ce qu’il fait sur les vagues de la mer. Beaucoup s’y rassembleraient et, en le regardant, seraient émerveillés« .