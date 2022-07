Soulja Boy : le rappeur américain recadre Wizkid, suite à un tweet de 12 ans

Les clashs entre artistes font partie du quotidien des réseaux sociaux. Récemment, le rappeur américain, Soulja Boy, a recadré son homologue nigérian, Wizkid, suite à un tweet, qui date de 2010.

« Les paroles s’envolent, les écrits restent. », selon un dicton populaire. Avec l’avènement des réseaux sociaux, des publications de tous genres affluent au gré de l’abonnement d’utilisateurs. Plus les jours passent, plus les publications, suivies de commentaires, font la loi sur la toile. Dans le feu de l’action, les internautes lâchent leurs publications, sans en mesurer la portée. Ainsi, un post peut rattraper son auteur, des années, plus tard.

Il y a 12 ans, en effet, le célèbre artiste nigérian, Wizkid, alors qu’il venait de débarquer au-devant de la scène, lâchait un tweet, dans lequel il taclait Soulja Boy, l’un des jeunes rappeurs américains. Entre temps, beaucoup de l’eau a coulé sous le pont, et la publication de Star Boy a été noyée dans le flot des publications sur les réseaux sociaux.

« Le nul, ferme ton put@in de c.ul. »

Dans son tweet, Star Boy traitait Soulja Boy de « wack », ce qui voulait dire « nul ». « Je jure que Soulja Boy est nul ! », avait écrit Wizkid. Il semble que cette pique n’était pas parvenue au rappeur américain, en son temps. Et, pour cause, la réaction de Sloulja Boy n’est arrivée que 12 ans, plus tard.

Dans sa réaction, Soulja Boy a lâché le message suivant : « Le nul, ferme ton put@in de c.ul. »

Pour rappel, en 2010, Wizkid débutait sa carrière musicale, en signant chez Empire Mates Entertainment de Banky W. La sortie de sa chanson « Holla At Your Boy », sortie en janvier 2010, venait de le hisser au sommet du monde du showbiz.