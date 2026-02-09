Soudan : Un rescapé d’El-Fasher obligé de creuser des fosses communes

Trois mois après la capture d’El-Fasher, au Darfour, par les forces paramilitaires du général Hemedti, des populations massives ont quitté la ville. Des dizaines de milliers d’habitants ont abandonné leurs domiciles au cours de l’attaque et dans les jours qui ont suivi.

Ces déplacés décrivent des scènes de tueries en grand nombre, qu’ils attribuent aux unités paramilitaires responsables de la prise de la cité. Les témoignages collectés auprès de ces personnes font état de violences collectives ayant entraîné de nombreuses victimes.

Parallèlement, une équipe de chercheurs rattachée à l’université de Yale, aux États-Unis, a publié des conclusions issues de l’analyse d’images satellites. Selon ces experts, des milliers d’habitants auraient été exécutés puis enterrés dans des fosses communes détectées depuis l’espace.

Enquête visuelle et récit direct

Les conclusions des chercheurs de Yale reposent sur l’étude de photographies prises par satellite, utilisées pour repérer des perturbations du sol compatibles avec des sites d’inhumation collectifs. Ces observations servent de base aux allégations d’exécutions massives et d’enterrements en grand nombre.

RFI a interrogé un rescapé d’El-Fasher qui affirme avoir vu l’existence de ces lieux d’ensevelissement. Le témoin déclare avoir été contraint, selon ses dires, de creuser certaines de ces fosses communes sous la direction des forces paramilitaires.