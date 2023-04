Soudan: Un convoi diplomatique américain attaqué, selon Blinken

- Publicité-

« Je suis en mesure de confirmer qu’un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs » lundi au Soudan, a révélé ce mardi Antony Blinken, le secrétaire d’État américain.

Nouvelle attaque contre un diplomate au Soudan. Après l’agression à son domicile de l’ambassadeur de l’Union européenne, un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs lundi 17 avril, a révélé mardi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. « Tous nos personnels sont sains et saufs » mais cet acte est « irresponsable », a ajouté le chef de la diplomatie des Etats-Unis à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Japon. « Cet incident fait toujours l’objet d’une enquête afin de déterminer ce qu’il s’est passé exactement ». a-t-il encore précisé. Les plaques d’immatriculations du convoi ont pu être identifiées.

Le secrétaire d’Etat s’est également entretenu mardi séparément avec les deux généraux rivaux et a insisté auprès d’eux « sur l’urgence d’aboutir à un cessez-le-feu ». Une demande reprise de concert par les diplomates en chef des pays du G7 qui ont appelé à l’arrêt « immédiat » des combats au Soudan, qu’ils ont condamné « avec force ». Les affrontements au Soudan depuis samedi entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo, ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1 800 blessés, selon l’ONU.