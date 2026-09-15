Soudan : l’insécurité alimentaire prend des proportions

Près de 19,5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë au Soudan. Dans le même temps, les financements reçus par le Programme alimentaire mondial sont tombés à environ 206 millions de dollars cette année contre 645 millions l’an dernier.

L’agence estime qu’il lui manque encore près de 300 millions de dollars pour maintenir ses opérations actuelles.

Cette baisse oblige déjà le PAM à concentrer son aide sur environ 5 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Il en atteint un peu plus de 4 millions chaque mois, souvent avec des rations réduites.

La contraction financière arrive au moment où l’accès s’améliore dans certaines parties de Khartoum, d’Al-Jazira et de Sennar. Le PAM dit soutenir plus de 800 000 personnes par mois dans ces zones où les combats ont reculé. L’agence dispose donc de davantage de possibilités opérationnelles, mais de moins de moyens pour les exploiter pleinement.

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Le manque de financement ne réduit pas seulement les volumes de nourriture. Il touche aussi le transport, le stockage, l’aviation humanitaire, les télécommunications d’urgence et la capacité à prépositionner des stocks avant une nouvelle flambée de violence.

L’accès progresse plus vite que les moyens disponibles

Les obstacles physiques restent importants. Le 30 août, deux camions transportant de l’aide du PAM vers le Kordofan du Sud ont été frappés. Plus de 50 tonnes de nourriture ont été détruites, soit de quoi assister environ 5 800 personnes pendant un mois. Le PAM dit avoir recensé huit attaques aériennes ayant endommagé ses installations ou perturbé ses opérations depuis le début de l’année.

L’agence estime avoir besoin de 579 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu’en octobre 2026. Ce besoin concerne les mois à venir, tandis que les 206 millions de dollars cités par Reuters correspondent aux ressources reçues cette année. Dans les deux cas, l’écart reste important entre les besoins et les fonds effectivement mobilisés.

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Une contribution de 5 millions de dollars annoncée début septembre par la Corée du Sud montre ce que ces financements permettent concrètement. Elle doit couvrir une aide alimentaire d’urgence pour 365 000 personnes et des repas scolaires pour 23 000 enfants. Le PAM prévoit d’acheter 2 600 tonnes de sorgho et de mil pour l’urgence et 500 tonnes supplémentaires pour les écoles.

Ces apports restent limités à l’échelle du pays. L’IPC estimait déjà que 135 000 personnes se trouvaient en situation de catastrophe entre février et mai 2026. Un risque de famine était identifié dans 14 zones du Darfour et du Kordofan pendant la période de soudure, tandis que les projections de la FAO et du PAM évoquaient jusqu’à 200 000 personnes susceptibles de basculer dans la phase la plus extrême entre juin et septembre.

Les zones les plus menacées sont aussi les plus coûteuses à atteindre

Au Darfour et au Kordofan, les agences humanitaires doivent composer avec des routes dégradées, des lignes de front mouvantes, des autorisations fluctuantes et des attaques directes contre les opérations. Acheminer la même quantité d’aide y coûte davantage que dans les zones plus stables.

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La baisse des budgets n’entraîne donc pas une réduction uniforme de l’assistance. Elle frappe d’abord les opérations les plus coûteuses et pousse les agences à réduire les rations ou à concentrer les ressources sur un nombre plus restreint de bénéficiaires.

La crise alimentaire est aggravée par les déplacements de population. Le HCR estimait en avril qu’environ 14 millions de personnes avaient été forcées de fuir depuis le début de la guerre en 2023. Près de 9 millions restaient déplacées à l’intérieur du Soudan et environ 4,4 millions avaient franchi les frontières.

Les projections disponibles maintiennent un niveau d’alerte extrême jusqu’au début de 2027 dans une partie du Darfour et du Kordofan. Le PAM doit en parallèle financer la nourriture, les transports, les entrepôts et les liaisons aériennes nécessaires pour atteindre les populations dans ces zones.