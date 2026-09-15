Sénégal, 2,2 milliards $ du FMI attendent encore le traitement de la dette

Le Sénégal a négocié un nouveau programme de 2,2 milliards de dollars avec le FMI, mais son approbation reste liée au rétablissement d’une trajectoire de dette soutenable. La dette du secteur public dépasse désormais 130 % du PIB après la révision d’engagements mal déclarés sous l’ancienne administration.

Dakar a choisi le Cadre commun du G20 pour traiter une partie de sa dette extérieure. Le gouvernement veut accélérer la procédure tout en excluant les engagements libellés en francs CFA afin de préserver le marché régional qui continue de financer l’État.

Cette stratégie protège une source de liquidité devenue essentielle depuis le durcissement de l’accès aux marchés internationaux. Le 11 septembre, le Sénégal a encore levé un peu plus de 101 milliards de FCFA sur le marché régional, avec des rendements d’environ 7,75 % à trois ans et 7,89 % à cinq ans selon UMOA-Titres.

L’exclusion de la dette en francs CFA reporte toutefois une part plus importante de l’ajustement sur les créanciers extérieurs. Un groupe d’au moins huit gestionnaires de fonds s’est déjà constitué et a choisi White & Case comme conseil juridique. Amundi estime de son côté que les obligations internationales sénégalaises pourraient encore sous-évaluer le risque lié à l’opération à venir.

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Dakar protège le marché régional qui finance encore son budget

Le gouvernement présente cette protection comme un moyen d’éviter qu’un traitement de la dette fragilise le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. L’adjudication du 11 septembre a montré que la demande régionale restait présente quelques jours après l’annonce du plan.

Les autorités privilégient le terme de reprofilage. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a expliqué vouloir allonger les maturités et renégocier les taux plutôt qu’imposer une restructuration plus profonde. L’effet réel pour les créanciers dépendra toutefois de l’analyse de viabilité conduite avec le FMI et la Banque mondiale.

Le Sénégal doit aussi résorber environ 3,5 milliards de dollars d’arriérés, selon le Premier ministre. Ces impayés pèsent directement sur les entreprises qui attendent des règlements de l’État. Le ministère des Finances compte sur le traitement de la dette pour réduire le service annuel et les besoins de refinancement.

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Le temps joue contre Dakar. Les précédents dossiers du Cadre commun, notamment ceux de la Zambie et du Ghana, ont demandé plus d’un an avant des accords structurants. Pendant cette période, le Sénégal doit continuer à financer son budget, servir sa dette et régler ses arriérés.

Le calendrier du G20 conditionne aussi le feu vert du FMI

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a indiqué vouloir aider le Sénégal à faire de son dossier le traitement le plus rapide conduit sous le Cadre commun. Les réformes engagées autour du mécanisme doivent permettre un partage d’informations plus précoce et des discussions parallèles avec les différentes catégories de créanciers.

Cette accélération dépendra néanmoins de l’accord entre créanciers officiels, investisseurs privés et institutions multilatérales. Plus le périmètre du traitement sera contesté, plus l’approbation du programme du FMI risque de prendre du temps.

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L’accord conclu le 1er septembre entre les services du FMI et les autorités sénégalaises porte sur une facilité élargie de crédit de 36 mois. Il prévoit des réformes sur la transparence budgétaire, la gestion de la dette et la restauration de marges pour les dépenses sociales et l’investissement privé.

Le conseil d’administration du FMI doit encore examiner le programme. Avant ce vote, l’institution attend notamment une analyse de viabilité actualisée, des mesures correctives sur les erreurs de déclaration de dette et des assurances de financement suffisantes de la part des créanciers.