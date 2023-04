Soudan: plus de 400 morts annoncés, le bilan des affrontements s’alourdit

- Publicité-

Les violences qui ont éclaté le 15 avril au Soudan ont fait plus de 400 morts et plus de 3 500 blessés, selon les derniers chiffres communiqués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces événements tragiques ont plongé le pays dans un état d’instabilité et de tension extrême.

Les violences au Soudan ont causé de nombreux décès depuis samedi dernier, et les appels à la trêve n’ont pas été suivis d’effets. Les combats opposent les paramilitaires des FSR et l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan après le coup d’Etat de 2021.

Selon une porte-parole de l’OMS, les affrontements ont déjà causé la mort de 413 personnes et ont laissé plus de 3 500 autres blessées. Cette vague de violence a provoqué une vague de réactions internationales et a soulevé des inquiétudes quant à la stabilité future du pays.

Les causes de ces affrontements restent floues, mais certains experts estiment qu’ils pourraient être liés aux tensions ethniques et politiques qui ont longtemps divisé le pays. En outre, les manifestations et les troubles qui ont suivi la récente élection présidentielle ont également alimenté les tensions et ont conduit à des violences généralisées.