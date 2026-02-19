Soudan : l’ONU conclut à des actes de génocide à El-Fasher

La mission indépendante d’établissement des faits des Nations unies a rendu public jeudi un rapport accablant sur la situation à El-Fasher, dans le Darfour. Selon les experts dépêchés par l’ONU, les violences survenues après la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR) en octobre 2025 revêtent des caractéristiques qui dépassent la simple répression locale.

Intitulé « Caractéristiques du génocide à El-Fasher », le document affirme que le comportement répété et organisé des FSR conduit à une seule interprétation plausible : il existe, dans ces actes, des éléments témoignant d’une volonté de détruire — totalement ou partiellement — un groupe visé. La mission présente ces constatations comme le fruit d’une enquête systématique menée sur le terrain.

La chute d’El-Fasher aux mains des paramilitaires a été suivie, d’après le rapport, par une série d’exactions commises contre des civils. Les auteurs communiquent des éléments décrivant des opérations coordonnées, dont la nature et l’ampleur ont conduit les enquêteurs à examiner la question de l’intention génocidaire plutôt que de la seule commission d’abus de masse.

Située dans l’ouest du Soudan, la ville d’El-Fasher se trouve au cœur d’une région, le Darfour, déjà meurtrie par des conflits prolongés au début des années 2000. Le rapport replace les événements récents dans ce contexte historique, soulignant la récurrence des violences et leurs effets durables sur les populations locales.

Les implications juridiques et politiques

Identifier des « caractéristiques du génocide » n’est pas qu’une qualification sémantique : cela engage des responsabilités au regard du droit international et ouvre la voie à des procédures pénales et à des demandes de reddition de comptes. La mission onusienne insiste sur le fait que la démonstration d’une intention spécifique est centrale pour toute accusation de génocide.

Au-delà des aspects judiciaires, le rapport pose un défi politique pour la communauté internationale et les acteurs régionaux, appelés à décider des mesures à prendre pour protéger les civils et soutenir les enquêtes. Les recommandations déployées par la mission visent à documenter les faits et à préparer les bases d’une réponse coordonnée face aux violations constatées.