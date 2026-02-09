Soudan : les paramilitaires multiplient l’usage de drones
Un laboratoire de recherche rattaché à l’université américaine de Yale a estimé que les Forces de soutien rapide (FSR) possédaient, au début du mois de janvier, au minimum 85 drones de type « kamikaze ». L’évaluation porte sur des appareils qualifiés de « nouveaux » par l’institution.
Ce total résulte d’une estimation produite par l’équipe de recherche, qui s’est appuyée exclusivement sur l’examen d’images prises depuis l’espace. L’institut explique avoir utilisé l’analyse de photographies satellitaires pour recenser et quantifier ces engins.
L’établissement de Yale indique par ailleurs que l’essentiel de ces matériels aurait été fourni par les Émirats arabes unis. Cette mention figure dans le communiqué du laboratoire en lien avec leur travail d’observation et d’évaluation.
Précisions sur l’identification et la source
Le laboratoire humanitaire de l’université a qualifié ces drones de « nouveaux », soulignant ainsi une apparition récente au sein des moyens détenus par les FSR au moment de l’observation. Le repérage et le comptage reposent sur la lecture des clichés satellitaires disponibles au début janvier.