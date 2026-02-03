Benin Web TV
Les forces armées soudanaises ont annoncé mardi 3 février avoir mis fin au blocus dont était victime la ville de Kadougli, située dans l’État du Kordofan-Sud, après dix-huit mois de siège imposé par des groupes rivaux. L’information a été relayée à l’AFP par deux responsables militaires.

Sécurité
Soudan : l’armée met fin au siège de 18 mois de Kadougli par les FSR
Selon l’un d’eux, qui a souhaité garder l’anonymat, les unités gouvernementales se sont introduites dans Kadougli et ont brisé l’encerclement. La cité, lourdement affectée par la crise alimentaire, se trouve à environ 670 kilomètres au sud de Khartoum.

Depuis avril 2023, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et leurs alliés locaux se livrent à des affrontements contre l’armée régulière, et c’est ce contexte de guerre qui a plongé la population de Kadougli dans une grave insécurité et une pénurie de vivres.

Réactions et confirmations

Le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée soudanaise, a lui aussi confirmé que le blocus avait pris fin, apportant ainsi une validation officielle aux déclarations émanant des sources militaires. Les détails sur l’évolution des combats dans les heures suivant l’entrée des forces gouvernementales restent toutefois parcimonieux.

Des images et témoignages en provenance de la ville commencent à circuler, mais l’acheminement d’une aide humanitaire durable et la sécurisation des axes routiers restent des défis majeurs pour les autorités et les organisations présentes sur le terrain.

