Soudan : la réintégration fait débat à l’Union africaine

Programmé à Addis-Abeba, le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine doit ouvrir ses travaux le samedi 14 février 2026.

Les États membres ont confié la préparation de cette rencontre à leurs ministres des Affaires étrangères, qui se sont réunis mercredi et jeudi avant l’ouverture officielle du sommet.

Parmi les réunions préparatoires, le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine a tenu jeudi une séance consacrée aux situations en Somalie et au Soudan. Lors de cette réunion, les discussions ont porté spécifiquement sur la Somalie et sur le Soudan, où les combats se poursuivent. Le CPS a examiné la situation sécuritaire dans ces deux pays dans le cadre de ses attributions.

Sur le dossier soudanais, les participants ont pris en compte des informations faisant état d’un bilan humain lourd à El Fasher, où des milliers de civils auraient été tués lors d’action menées par les Forces de soutien rapide (FSR) commandées par le général Hemedti.

Dans le même échange, certains États ont exprimé leur souhait de voir le Soudan réintégré officiellement au sein de l’Union africaine. Cette demande a été soumise au débat au sein des délégations présentes.

La position en faveur d’un retour du Soudan au sein de l’organisation continentale n’a toutefois pas reçu l’adhésion unanime des membres du Conseil paix et sécurité, selon les éléments discutés pendant la réunion.