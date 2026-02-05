Soudan : la famine menace de s’étendre à deux nouvelles régions de l’ouest, selon des experts de l’ONU

Le 5 février 2025, des experts nommés par l’ONU ont lancé une mise en garde : la famine pourrait gagner encore deux régions supplémentaires de l’ouest soudanais. Leur alerte fait suite à des mouvements massifs de populations dont la situation alimentaire est déjà critique.

La détérioration est liée à la prise d’El-Fasher, chef-lieu du Darfour-Nord, un événement qui a précipité le départ de milliers de personnes affamées vers les zones voisines, elles-mêmes fragilisées par la guerre et la précarité. Ces déplacements augmentent la pression sur des communautés et des services déjà surchargés.

Jusqu’à sa chute fin octobre, El-Fasher tenait lieu de dernier point de résistance pour l’armée dans la région. La ville est depuis passée sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), formation paramilitaire dont l’avancée a bouleversé l’équilibre des forces et compliqué l’accès humanitaire.

Situation humanitaire et risques

Les spécialistes de l’ONU soulignent que la combinaison d’une insécurité persistante, de ruptures de l’approvisionnement et de déplacements massifs favorise la propagation de l’insécurité alimentaire. Dans les zones d’accueil, les capacités locales pour nourrir et loger les nouveaux arrivants sont insuffisantes, et les organisations humanitaires peinent à intervenir de façon régulière.

Selon ces observateurs, l’extension du foyer de famine dépendra notamment de l’évolution de la sécurité sur le terrain, de l’ouverture des couloirs humanitaires et de la possibilité pour les acteurs humanitaires d’acheminer vivres et soins. Sans amélioration rapide, la situation pourrait se détériorer encore, avec des conséquences graves pour des civils déjà épuisés par des mois de conflit.