Soudan : Khartoum rejette les propositions de Washington pour un cessez-le-feu

Les autorités de Khartoum ont rejeté les initiatives proposées par Washington en vue d’un arrêt des combats au Soudan, un pays plongé dans un conflit qui dure depuis près de trois ans.

Les autorités de Khartoum ont rejeté les initiatives proposées par Washington en vue d’un arrêt des combats au Soudan, un pays plongé dans un conflit qui dure depuis près de trois ans.

Dans la journée du lundi 23 février 2026, Massad Boulos — conseiller spécial du président des États-Unis pour l’Afrique et le Proche-Orient — a lancé sur la plateforme X un appel pressant en faveur d’un arrêt immédiat des hostilités et d’une trêve humanitaire « sans imposer de conditions préalables ».

Ces demandes s’inscrivent dans une série de démarches diplomatiques, des propositions ayant été transmises précédemment aux différentes forces en présence afin d’obtenir un apaisement des violences.

Publicité

La réponse venue de Khartoum a été négative, la capitale refusant d’entrer en négociation sur la base des offres américaines formulées ces derniers jours.

Un contexte humanitaire et diplomatique sous forte tension

Alors que les combats se poursuivent, la situation humanitaire reste préoccupante : populations déplacées, infrastructures fragilisées et difficultés d’accès aux secours aggravent le quotidien des civils pris au piège des affrontements.

Sur le plan diplomatique, Washington figure parmi les acteurs qui poussent pour un ralentissement des violences afin de permettre l’acheminement de l’aide. D’autres initiatives internationales cherchent également des voies pour renouer le dialogue entre les belligérants, sans pour autant, jusqu’ici, produire de cessez-le-feu durable.

Publicité