Soudan du Sud : le Dar Blend revient vers Singapour et la Malaisie

Le brut Dar Blend du Soudan du Sud a retrouvé en août 2026 ses débouchés vers Singapour et la Malaisie, tandis que les achats chinois sont tombés à zéro, un mouvement suivi de près car ce grade alimente le marché asiatique du fioul marin à faible teneur en soufre.

Selon les données de Kpler, environ 1,7 million de barils sont arrivés à Singapour et en Malaisie en août, en hausse pour un troisième mois consécutif. La Chine, qui avait importé ce brut chaque mois de mars à juillet, n’en a reçu aucun volume en août.

Plus tôt dans l’année, une partie des cargaisons avait été redirigée vers la Chine dans un marché asiatique marqué par des tensions sur l’offre de brut lourd au Moyen-Orient. Le reflux des achats chinois a depuis rouvert les débouchés traditionnels du grade en Asie du Sud-Est.

Dar Blend est un brut lourd à faible teneur en soufre recherché pour le mélange de fioul marin conforme aux normes plus strictes sur le soufre. Son retour vers Singapour et la Malaisie ajoute donc de l’offre sur un segment clé du bunkering régional.

Les exportations de Dar Blend avaient été interrompues en 2024 après une rupture du pipeline traversant le Soudan, avant une reprise progressive en 2025. Sur le marché singapourien du fioul marin, cette offre supplémentaire reste toutefois partiellement contrebalancée par le manque d’autres composants de mélange nécessaires au respect des normes.