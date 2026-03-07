Soudan du Sud : l’armée donne 72 heures aux casques bleus et aux ONG pour quitter Akobo

Vendredi 6 mars, l’armée sud-soudanaise a adressé un ultimatum de 72 heures à la MINUSS, l’opération onusienne déployée au Soudan du Sud, lui enjoignant de se retirer immédiatement d’Akobo, localité située dans l’État de Jonglei, à la frontière avec l’Éthiopie.

Les autorités militaires fidèles au président Salva Kiir ont averti qu’elles allaient s’en prendre militairement à ce secteur, qualifié de bastion de l’opposition de Riek Machar. Le vice-président, toujours retenu à Juba, reste au cœur des tensions entre les camps rivaux. Parallèlement, l’armée réclame la fermeture de la base de la MINUSS à Akobo. Les ordres incluent également une demande d’évacuation adressée aux organisations non gouvernementales et aux civils présents sur place.

Cette annonce intervient alors que la réponse humanitaire venait tout juste de s’organiser à Akobo, après plusieurs semaines de combats qui ont fragilisé les capacités d’assistance dans le Jonglei et augmenté les besoins des populations affectées. Akobo joue un rôle central comme point de distribution d’aide ; une évacuation forcée ou la fermeture de la base onusienne risquent d’interrompre l’acheminement de vivres et de soins vers des milliers de personnes. Les ONG, déjà engagées dans une reprise très fragile des opérations, seraient contraintes de reconfigurer ou de suspendre leurs activités.

