Soudan: au moins 56 morts déjà, les combats ont redoublé d’intensité ce dimanche

Les combats entre l’armée et les paramilitaires ont fait au moins 56 morts parmi les civils et des dizaines de morts parmi les forces de sécurité rapporte une organisation de médecins.

Le jour s’est levé à Khartoum au son des mitrailleuses Dushka et des tirs d’artillerie. Toute la nuit, les explosions se sont poursuivies, comme un orage en fond sonore, à faire trembler les fenêtres, rapporte notre correspondant à Khartoum, Eliott Brachet. Les habitants de la capitale n’ont pas fermé l’œil, calfeutrés chez eux. Seuls des militaires combattent dans les rues.

Ce dimanche matin, les affrontements semblent avoir redoublé d’intensité, principalement localisés sur les bases militaires qui cernent Khartoum au Sud, au Nord et à l’Ouest. Mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l’armée d’où s’échappent des panaches de fumée.

Au moins 56 morts dans les affrontements

Les combats opposant l’armée aux paramilitaires pour le contrôle du pays ont fait au moins 56 morts parmi les civils et des « dizaines » parmi les forces de sécurité, rapporte le Comité central des médecins soudanais, une organisation indépendante et prodémocratie. Le Comité a également annoncé avoir décompté quelque 600 blessés, notamment parmi les forces de sécurité. Mais en raison de difficultés de déplacements liées aux affrontements, les nombreuses victimes ne peuvent pas être transférées vers les hôpitaux.

De nombreux soldats ont également été tués, a indiqué le syndicat sans donner de chiffre précis en raison de la difficulté à obtenir des données exactes de la part des hôpitaux. Les FSR avaient fait état plus tôt de morts à l’aéroport de Khartoum, à Omdurman, ainsi que dans les villes de Nyala et El Obeid, dans l’ouest du pays, et à El Fasher, dans le nord du Darfour.