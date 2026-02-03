Soudan : attaque des paramilitaires des FSR à Kadougli, bilan de huit morts

Mardi 3 février, une opération menée par des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au moyen de drones a frappé Kadougli, ville située dans le sud du Soudan, provoquant la mort de huit civils, dont trois enfants, selon des sources médicales et militaires citées par l’AFP.

Mardi 3 février, une opération menée par des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au moyen de drones a frappé Kadougli, ville située dans le sud du Soudan, provoquant la mort de huit civils, dont trois enfants, selon des sources médicales et militaires citées par l’AFP.

Un interlocuteur militaire a rapporté à l’AFP que la milice avait lancé des frappes depuis des appareils sans pilote. Toujours d’après cette source, qui a demandé à ne pas être identifiée, la défense aérienne de l’armée a réussi à abattre tous les drones à l’exception d’un seul. Le bilan communiqué par l’hôpital local fait état de huit décès parmi la population civile.

Cette attaque intervient quelques heures après l’annonce faite par l’armée régulière soudanaise selon laquelle elle avait levé le siège imposé à Kadougli par les FSR. Ce blocus, qui avait duré plusieurs mois, avait placé la cité dans une situation de pénurie alimentaire sévère, qualifiée par des témoins et des responsables locaux d’état de famine.

Contexte et conséquences immédiates